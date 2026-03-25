お笑いタレントのもう中学生（４３）が２５日放送の日本テレビ系「有吉の壁 ２時間生放送ＳＰ」（水曜・午後７時）で結婚を発表した。番組内ではお相手を「えりさん」とだけ報告していたが、女優でモデルの恵理（３２）であることが分かった。同郷である長野出身の恵理はどんなタレントなのか―。

もう中学生はＳＮＳで、妻・恵理との出会いについて「大切なわがふるさと、長野県にて出会ってくださった」と言及。２人とも、信越放送で生放送されているローカルワイド番組「ずくだせテレビ」（月〜金曜・後１時５５分）でリポーターを務めている。

もう中学生は、双子芸人のザ・たっちとともに「ヒットみっけ！」という火曜のコーナーを担当。信州のヒットを見つけだすロケで、新商品や流行りのグルメなどを取り上げている。出演は不定期だが、最近では今月１７日に長野市の和モダンカフェを訪れた様子が放送された。

恵理も同番組でリポーターとして活躍。先月２６日の放送では、同じくリポーターのＥＸＩＬＥ ＭＡＫＩＤＡＩとともに長野市のベーカリーカフェをロケした様子を紹介した。

「ずくだせテレビ」で活躍する２人のゴールインに、ネット上では「ずくだせファミリーの２人の結婚！めちゃくちゃビックリしたけど、めでたい」「長野県の人なら絶対知ってる人だよね。ずくだせテレビで発表するかなぁ〜」などの声が集まった。

長野県上田市生まれの恵理は、長野県の芸能事務所に所属して活動している。身長１６４センチの抜群スタイルと、正統派の美人フェイスが特徴的。事務所の公式サイトによると、女優としてはテレビ東京系「さすらい署長 風間昭平」シリーズ、ＮＨＫ ＢＳ「大岡越前２」に参加した。

コマーシャルにも多数出演し、テーブルマーク、スクウェア・エニックス、ＡＯＫＩ、Ｈｏｔｔｏ Ｍｏｔｔｏ、リクルートポイントなど。長野県内で放送されるＣＭではＳｏｆｔｂａｎｋ、日産デイズ、スカパー、ソニー損保、ネクサス、三井住友銀行、ホンダ、イオンに参加。広告ではＮＴＴ、しまむら、キヤノン株式会社、コカコーラ、ＪＲ東日本 長野支社、タカラクリエイトの企業ＣＭに出演してきた。

「信州上田観光大使」の肩書も。２１年４月には東京五輪の聖火ランナーを務め、当時のＳＮＳで「地元の上田市をトップバッターで走らせて頂きました！」とつづっている。ＳＮＳのプロフィール欄では防災士と調理師免許を取得していると明かしている。