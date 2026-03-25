声優の安元洋貴と白石晴香がパーソナリティ！週替わりで登場するゲストとのトーク！

リスナーのみなさんからのリクエストを中心に集計したアニメ、ゲーム、声優、特撮に関するナンバーのオリジナルチャートを発表していく1時間のミュージックプログラム、

「A＆Gメディアステーション FUN MORE TUNE」！

3月21日のゲストは伊達さゆりさん！

デビューミニアルバム『Party!Party!!Party!!!』について伺いました。

デビュー前からイベントで個人名義の曲を歌う機会はあったものの、正式なCDデビューは今回が初めて。満を持してリリースするミニアルバムのタイトルは伊達さん自身がつけたものです。「とにかく楽しいものにしたくて。歌を唄うこと凄く大好きだったんですけど、一時期ちょっと怖いなって思ってしまった期間があったので、せっかくなら楽しいっていう気持ちを存分に詰めよう、自分を鼓舞する意味でビックリマークが増えていくようにしました」

最初にレコーディングしたのはリード曲の「自LOVE♡♡」。曲を聴いた印象は「結構キャピキャピしていてメロディーが平成アイドル感がある。初めて聞いた時に変身しそうな曲だなって思ったんですね。プリティな感じというか、凄くポップだったので。あとは普段、伊達さゆりとして歌うっていうより他の子で歌うほうが長かったので、なんか迷いました」

ソロでのミュージックビデオは初となる「自LOVE♡♡」。撮影はとても楽しかったそうです。「めちゃくちゃ楽しかったですね。でも1人のミュージックビデオは本当に初めてで。ミュージックビデオってなんとなくこういう流れで作られてるんだろうなっていうのはグループの時にも感じていたんですけど。見たことないカメラが出てきたり、セットを一瞬で変えてくれたり、この目で初めて見たんですね。ありがたいなって思っちゃいました」

『Party!Party!!Party!!!』には、可愛い曲からバラード、クールな楽曲まで幅広く収録しています。一曲目の「Wonder Wonder Style」はQ-MHzが手がけたナンバー。「この曲に限らず、私からすると全部難しかった。6曲全部難しくて。『Wonder Wonder Style」』も難しいけどめっちゃいい曲で、だからどうやって録っていこうかなって気持ちになりましたね」

二曲目はヒャダイン節全開の「だってだってだってだって～」。「この曲は伊達さゆりとしても歌ってるんですけど、いろんな声色の伊達さゆりをちょっと見せたいな、聞いてもらいたいなっていう部分もあって。いろんなパターンで撮ってみたり。他のバージョンの『だって～』も聞いてほしいって正直思っちゃうぐらいあるんです。めちゃくちゃ録りました」

四曲目の「Lazy Sunday」は「1番難しかった。凄くゆったりと、やさしく歌う楽曲なんです。自分の声は良くも悪くもグッと行きすぎる癖があって、なので引き算をした楽曲です」

五曲目の「出来損ない CONTINUE」は「『Party!Party!!Party!!!』というアルバムタイトルなので、全部前向き、ポジティブな楽曲に最初しようかなと思ってたんですけど、楽しいものに行き着くまでって、葛藤や悩みや壁が出てきて当然だなと思うので。あと歌うこと大好きだったんですけど、ちょっと怖くなった瞬間、期間があった自分と重なった楽曲かなって思いました。」

ミニアルバムのラストを飾る「First Feelings」では作詞にも挑戦しています。「前に一度やらせてもらったのが、歌に対して前向きに慣れてなかった時で、大好きなんだけど、なんでできないんだろうみたいな葛藤があって。遠回りをして書いたというか、比喩の表現を多く使って、直球にはあんまり伝わらないような、まだ隠れていたいみたいな感じで書いてたんですけど、今回は改めてまた歌が好きになって、デビューミニアルバムという形では芽生え始めた気持ちとか、応援してくださるみなさんが届けてくださった声や笑顔を思いながら書いた楽曲なので、すっとペンが動いたというか、まっすぐに書きました」

いまは4月11日と12日に開催するはじめてのワンマンライブに「命をかけている」と話してくれた伊達さゆりさん。デビューミニアルバム『Party!Party!!Party!!!』は伊達さゆりさんにとってどんな作品になったのでしょうか？

「いろんな形の楽しいって気持ちだったり、幸せが詰まってるデビューミニアルバムになってるんじゃないかなと思います。楽しいだけじゃなくて、先のことを考えて、私もファーストライブのこと考えて、これまだ自分できないなっていう気持ちもあるんですけど、本当に応援してくださる方のお顔が浮かぶって凄く楽しくて、幸せで、これがあれば私できる。なんか頑張れちゃうって思う。そんな幸せいっぱいの作品になりました」