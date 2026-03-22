カブスの鈴木誠也外野手が、開幕戦（日本時間２７日、対ナショナルズ）メンバーから外れることが明らかになった。２１日（日本時間２２日）にカウンセル監督がメディアに応対する様子を地元局マーキースポーツネットワークがＸで報じた。

同監督は「明らかに開幕戦には間に合わないと思う。開幕戦でプレーできる状態にはならないだろう。だから、開幕戦を過ぎた段階で、ある程度決断をしないといけない。時間はまだあるから、その判断を急ぐ必要はないけど、現状はそういう状況だ」と話した。負傷者リストに登録するかは決まっていないという。

鈴木はＷＢＣ準々決勝（対ベネズエラ）で二盗を試みてヘッドスライディングした際に、右ひざを負傷し、途中交代した。チームに復帰後の検査で右膝後十字じん帯軽度損傷と診断された。１７日（日本時間１８日）には、右膝について「思ったより検査結果は悪くはなかったし、少し安心しているところ」と明るい表情で前向きに話していた。

カブスはこれを受けて開幕ロースターに、昨季ドジャースでプレーしたＭ・コンフォート外野手を追加する方針という。