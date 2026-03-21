【野口 悠紀雄】イラン戦争でオイル危機が迫っても「ガソリン価格補助政策」は不適切だといえるこれだけの理由〜消費が減らないので高騰リスクは抱えたまま

原油価格の値上がりを受けて、日本でもガソリン価格が高騰している。政府は、備蓄の放出を行うとともに、ガソリン価格補助を再開する。このような対策は正しいだろうか？

備蓄放出は正しい。しかし、ガソリン価格補助は問題だ。

中東紛争が今年の11月終わりころまでに収束すれば、備蓄と中東以外からの輸入によって国内需要に対応できるはずなので、量的な問題は発生しない可能性が高いと考えられる。しかし、それは確実でないので、ガソリン価格を補助して需要が増えるのは、問題だ。

ガソリン価格上昇への日本政府の対応

ホルムズ海峡閉鎖で、原油の先物価格であるWTIの先物価格が高騰し、3月15日には、1バレル100ドルを突破した。

これを受けて、日本政府は対策に乗り出している。第一は備蓄の放出、第二はガソリン価格補助の再導入だ。以下では、これらの政策が適切なものかどうかを検討したい。

高市早苗首相は、3月11日、イラン情勢を受けた原油価格高騰を受け、16日に石油備蓄を放出するとした。機動性に優れる民間備蓄の放出を先行させ、その後、国家備蓄を活用する。

なお、経済産業省は、今回の放出の目的は、価格を下げることでなく、「石油の安定的な供給を確保すること」だとしている。

ホルムズ海峡閉鎖直前に出発したタンカーが日本に到着するのは、3月20日頃と考えられる。その後は日本の原油輸入は大幅に減るので、これに対する在庫の放出は適切な措置だ。今後もこれを継続する必要がある。

元売りの卸売価格を引上げでガソリン価格が上昇

これに対して、ガソリン価格上昇に対応して補助で対処するのは、一見してわかりやすい政策だが、問題がある。その理由を以下に述べよう。

日本のガソリンの小売価格は各ガソリンスタンドが独自に決めるが、その大まかな水準は、石油元売り会社が決める卸売価格によって決まる。

日本の石油元売り各社は、通常は毎週木曜日に、前週の原油相場をもとに卸売価格を改定する。ここで、「石油元売り会社」とは、原油の輸入・精製から、ガソリンや灯油などの最終製品を特約店やスタンドへ卸売するまでを一貫して行う企業グループ。大手は、ENEOSホールディングス、出光興産、コスモエネルギーホールディングスの3社だ。

元売り各社は、ガソリンスタンドへの卸売価格を大幅に値上げした。

値上がりは4週連続で、3月9日時点のレギュラーガソリン1リットル当たりの全国平均価格は、前週比3.3円高い161.8円となった。

そして、全国平均価格が180円を超える可能性が出てきた。190円台突破の可能性もあり、「あまりの急騰に客も店も困惑」と報道された。

ガソリン価格補助は適切か？

日本政府は、これに対応して、緊急的な激変緩和措置として、燃料油（ガソリン、軽油、重油、灯油、航空機燃料）に対する支援を行うことを決定した。1リットル170円を超える部分について補助する。19日出荷分から支給を開始する。

この財源には、燃料油価格激変緩和対策基金の残高などを活用する。これは、ガソリン価格の全国平均が1リットルあたり170円以上となったときに、政府が価格抑制のために石油元売りなどに支給する制度だ。資源エネルギー庁が2022年1月から発動したが、2025年末に、ガソリン暫定税率の廃止とセットで廃止を決めたものだ。

石油供給は断絶しないと考えられるが確実ではない

以上のように、ガソリン価格が値上がりしたのは、石油元売り各社が卸売価格を引上げたからだ。そしてこれは、原油相場が上昇したからだ。

石油元売り各社は、原油の調達価格を元として、為替レートの変動を考慮し、国内でのガソリン販売価格を決める。

原油価格は、先物価格だけでなく、現物価格も上昇している。このため、元売り会社の調達価格が上がっている。これがガソリンの国内価格を上昇させることになっているのだ。

原油の場合、先物取引が活発に行われ、先物価格をもとにして、現物価格が決まるといわれている。結局のところ、輸入原油の価格上昇を先取りする形で、石油元売り業者は、小売業者に販売するガソリンの卸売価格を引き上げていることになる。

では、これを抑える必要があるか？ 確かに、他の物価への波及を考えればそうだ。しかし、いまは、それ以外の条件も考えなくてはならない。それは、いうまでもなく、原油の調達に懸念が生じていることだ。

3月末以降、日本の原油の輸入量は減っていく。しかし、他方で、備蓄を取り崩しているので、それによって全体の供給量は、以前と同じレベルに保たれているはずだ。そして、これらのほかに、中東以外の地域からの原油輸入もある。それらを合計すれば、今年の12月分までは、供給量を従来と同じ水準に維持することは、可能だと考えられる。だから、11月の末あたりまでにホルムズ海峡閉鎖問題が解決されれば、日本で原油供給が途絶するという事態にはいたらないと考えられる。

つまり、中東からの原油は一時的に停止するが、その後もかなりの期間にわたり、これまでと同水準の供給を続けられるはずだ。

しかし、実際にそうなるかどうかは、確実でない。したがって、それに備えるために、ガソリンその他、原油から製造されるものの消費を抑えることが望ましい。そして、そのためには、それに関連した物価が高騰するのは、ある意味では望ましいという事態になっているのである。

この考えが受け入れられるなら、ガソリンの価格引下げ政策は行なうべきではないという結論になる。これは、2022年に、ガソリン価格抑制策が導入されたときとは大きく異なる点だ。

2022年からの価格補助政策にも、問題はあった。とくに、ガソリンを消費するのは比較的所得の高い階層なので、これを補助することは所得分配上問題だという考えがあった。

なお、「分配政策としての補助」と「価格政策」は分離すべきであり、所得分配上の観点からの低所得者対策は、よりターゲットを絞った形で行うことが望ましいとの考えも強い。

政府は、ガソリン価格に関する以上のようなメカニズムを、国民に丁寧に説明すべきだ。それによってパニックを抑え、国民に安心感を与えることが必要だ。

投機的な行動を抑える必要がある

中東からの原油輸入が停止する中で、ガソリン製造が先行き控えられるとの観測が広がると、ガソリンの卸売・小売価格が上昇する前に、小売店や消費者がガソリンの買い急ぎに動く可能性がある。そうなると、品不足感が強まり、国内のガソリン価格が海外の原油価格と為替レートから決まる値から乖離して、大幅に上昇する事態が生じうる。

これは、ある意味では投機的な行動だ。

先に述べたように、私は今回の危機で日本の原油需給がひっ迫するようなことはないと考えている。しかし、危険はゼロではない。したがって、いま最も重要なのは、原油の使用量をできるだけ減らすことだ。

1970年代の石油ショックは、日本の石油備蓄制度が本格整備される前後の時期に起きた。第一次石油危機の時点では現在のような国家備蓄制度は未整備であり、このため当時の政府対応は、省エネ政策、石油使用節減、物価対策、そして総需要抑制策が中心であった。現時点においても、省エネは必要だ。そうであれば、政府が補助金を支出してガソリンの消費を奨励するのは、全く逆の政策だと言わざるをえない。

補助をしなければ、ガソリンの値上がりによって需要は減る。この結果、石油元売りは販売価格を引き下げざるを得なくなる。そして、ガソリン価格は下落する。しかし、補助を続けては、このメカニズムは働かない。

なお、ガソリン価格の上昇は日本だけの問題ではなく、アメリカをはじめ、世界各国で生じている現象だ。だから、本来は、日本だけではなく、世界全体として、以上で述べたような取り組みがなされるべきだ。

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