苦戦が続く要因は？ 大相撲春場所１３日目（２０日、大阪府立体育会館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が幕内琴勝峰（２６＝佐渡ヶ嶽）をはたき込んで１０勝目。３敗を死守してＶ逸確定を免れた。ただ、前日１２日目に１敗で単独首位を走る大関経験者の関脇霧島（２９＝音羽山）に完敗。残り２日間で２差を逆転した例は過去になく、優勝は極めて厳しい状況だ。

取組後は「霧島のところに行けばいじゃん」と自嘲気味に苦笑い。霧島戦にも言及し「一番悔しかった。あと一歩、足が前に出ていたら…。でも終わったこと。言い訳できない」と振り返った。昨年春場所は新横綱で途中休場。その後も横綱として一度も賜杯を抱いていない。師匠の立浪親方（元小結旭豊）は霧島戦について「負けちゃダメ」と指摘した上で、次のように苦言を呈した。

「もっと負けちゃいけない相撲で、負けたことが（優勝争いに）響いてくる。それが豊昇龍の弱いところ」。実力者の霧島との勝負は別にして、今場所も中盤までに２つの金星を与えた。横綱在位７場所で、金星配給は実に１５個。１場所平均で２個を超えている。優勝争いが佳境を迎える終盤前に星を取りこぼせば、おのずと賜杯は遠のくというわけだ。

この日の豊昇龍は支度部屋を出る際、大勢の報道陣に囲まれた霧島に向けて「もう大関（復帰）だな」と声をかける場面もあった。果たして、横綱が主役の座を取り戻す日はやってくるのか。