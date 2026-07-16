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大の里が引く悪癖でまた自滅、稀勢の里が精神面の立て直しを求める

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 大相撲名古屋場所4日目、大の里が豪ノ山に敗れ1勝3敗となった
  • 引いて墓穴を掘る負けパターンが再発し、元横綱・稀勢の里氏は自滅と指摘
  • 精神面の立て直しが急務で、やるべきことをやり自信を取り戻すべきとのこと
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