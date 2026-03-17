ザ・シャムロック、ポニーキャニオンSEE・SAWレーベル在籍時のシングル9作＆MV9作をサブスク解禁
ザ・シャムロックが既発楽曲の新たなサブスクリプション配信を2026年3月18日より解禁する。
60’sを夢みて、80’sを駆け抜け、90’sを予感させたノット・マニアックな全方位型エバーグリーン・ポップバンド、ザ・シャムロック。
2025年にはポニーキャニオンSEE・SAWレーベル在籍時アルバム4作品が配信解禁されていたが、これに続く今回は1988年デビューシングル「It’s My Love」から1991年「five -僕がいた夏-」まで、計シングル9作品と当時制作されたシングル曲のミュージックビデオ8曲（サード・シングル「My Yesterday」はミュージックビデオ未制作）とアルバム『Who Loves Me?』収録曲「Go! Go! Go!」のミュージックビデオが一挙サブスク解禁されることとなった。
また、配信に先駆けてポニーキャニオンYouTubeチャンネルではミュージックビデオのダイジェスト映像が公開されている。
今回のデジタルシングル化にあたり、「冬の天使達」「La Pa Pa」「Merry Little Christmas」の3曲はアルバム収録ヴァージョンとは異なるシングルミックスであることがメンバーの山森”Jeff”正之から明かされている。こちらのヴァージョン違いも楽しんで聴いてほしい。
■the Shamrock サブスクリプション配信情報
2026年3月18日（水）配信リリース
https://lnk.to/the_Shamrock
【デジタルシングル】
1.「It’s My Love」
品番：PCSP000007210
2「Loosen Love Sick」
品番：PCSP000007211
3.「My Yesterday」
品番：PCSP000007199
4.「Always I Love You」
品番：PCSP000007200
5.「冬の天使達 -Single Mix-」
品番：PCSP000007213
6.「恋のマリオネット」
品番：PCSP000007212
7.「Welcome Home Again」
品番：PCSP000007194
8.「La Pa Pa -Single Mix-」
品番：PCSP000007193
9.「five -僕がいた夏-」
品番：PCSP000007182
【ミュージックビデオ】
1.「It’s My Love」
品番：PCSM000000171
2.「Loosen Love Sick」
品番：PCSM000000172
3.「Go! Go! Go!」
品番：PCSM000000173
※アルバム『Who Loves Me?』収録曲
4.「Always I Love You」
品番：PCSM000000174
※制作上の都合により、一部DSPでの配信が遅れて開始されます。ご了承願います。
5.「冬の天使達」
品番：PCSM000000178
6.「恋のマリオネット」
品番：PCSM000000177
7.「Welcome Home Again」
品番：PCSM000000176
8.「La Pa Pa」
品番：PCSM000000175
9.「five -僕がいた夏-」
品番：PCSM000000170