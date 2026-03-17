ABEMA開局10周年を記念し『30時間限界突破フェス』生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年。そこで視聴者および関係者への感謝を込め、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開する。
「ABEMA」は2016年の開局以来、登録不要かつ基本無料で視聴できるインターネットテレビとして展開。開局当初は『72時間ホンネテレビ』や『亀田興毅に勝ったら1000万円』など既存の枠にとらわれない特別番組を多数放送し注目を集めたほか、災害発生時には50時間の緊急生放送を実施するなど、社会インフラとしての役割を担ってきた。スポーツジャンルでは、メジャーリーグベースボール（MLB）や海外サッカー、大相撲、プロレスなどの生中継を継続。音楽ジャンルにおいても、コロナ禍で無観客公演を余儀なくされたライブをオンラインライブとして配信し、新たな視聴体験を確立。「ABEMA」を語るには外せないバラエティや恋愛リアリティーショー、ドラマなどのオリジナルコンテンツでは、“最高品質か唯一無二”にこだわり、「ABEMA」独自の番組制作を追及。無料放送を基盤としつつ、視聴者のライフスタイルの多様性に合わせ、コンテンツの価値を最大化する視聴体験を提供している。
このたび、「ABEMA」10周年を記念し、４月11日（土）午後３時から12日（日）夜10時にわたり特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。本番組では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意。「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送する。当日は「ABEMA」全体を“フェス会場”に見立て、３チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
なお、『30時間限界突破フェス』の目玉企画として、2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、５年ぶりとなる「1000万円シリーズ」の実施を決定。今回は、柔道元日本代表選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦し、新日本プロレス全面協力のもと『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』を放送する。
ウルフアロンは今回の「1000万円シリーズ」参戦に対し、「かなりインパクトのある内容ですが、もちろん簡単に取らせるつもりはありません。柔道で培ってきた力と、プロレスラーとしてのプライドをかけて、本気で挑みます」とコメント。
本企画の決定に際し、３月17日（火）より挑戦者を募集。ルールは４分一本勝負とし、「マットに背中をつけて３カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となる。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用となっている。
あわせて、「ABEMA」外でも感謝を伝える企画として「ABEMA10周年無料大感謝祭」を実施。第一弾として、４月10日（金）から４月12日（日）の３日間限定で、日本を代表するトレンド＆ファッションの発信地ともいえる渋谷に居を構える「渋谷横丁」をジャックした「アベマ THANK YOU 酒場」を開催。期間中に来店した方を対象に、抽選で30組に飲食代が全額無料となるキャンペーンを実施する。
（C）AbemaTV, Inc.
「ABEMA」は2016年の開局以来、登録不要かつ基本無料で視聴できるインターネットテレビとして展開。開局当初は『72時間ホンネテレビ』や『亀田興毅に勝ったら1000万円』など既存の枠にとらわれない特別番組を多数放送し注目を集めたほか、災害発生時には50時間の緊急生放送を実施するなど、社会インフラとしての役割を担ってきた。スポーツジャンルでは、メジャーリーグベースボール（MLB）や海外サッカー、大相撲、プロレスなどの生中継を継続。音楽ジャンルにおいても、コロナ禍で無観客公演を余儀なくされたライブをオンラインライブとして配信し、新たな視聴体験を確立。「ABEMA」を語るには外せないバラエティや恋愛リアリティーショー、ドラマなどのオリジナルコンテンツでは、“最高品質か唯一無二”にこだわり、「ABEMA」独自の番組制作を追及。無料放送を基盤としつつ、視聴者のライフスタイルの多様性に合わせ、コンテンツの価値を最大化する視聴体験を提供している。
なお、『30時間限界突破フェス』の目玉企画として、2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、５年ぶりとなる「1000万円シリーズ」の実施を決定。今回は、柔道元日本代表選手からプロレスラーに転身したウルフアロンが参戦し、新日本プロレス全面協力のもと『ウルフアロンから３カウント取ったら1000万円』を放送する。
ウルフアロンは今回の「1000万円シリーズ」参戦に対し、「かなりインパクトのある内容ですが、もちろん簡単に取らせるつもりはありません。柔道で培ってきた力と、プロレスラーとしてのプライドをかけて、本気で挑みます」とコメント。
本企画の決定に際し、３月17日（火）より挑戦者を募集。ルールは４分一本勝負とし、「マットに背中をつけて３カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となる。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用となっている。
あわせて、「ABEMA」外でも感謝を伝える企画として「ABEMA10周年無料大感謝祭」を実施。第一弾として、４月10日（金）から４月12日（日）の３日間限定で、日本を代表するトレンド＆ファッションの発信地ともいえる渋谷に居を構える「渋谷横丁」をジャックした「アベマ THANK YOU 酒場」を開催。期間中に来店した方を対象に、抽選で30組に飲食代が全額無料となるキャンペーンを実施する。
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