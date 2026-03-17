クルマに貼られた「謎のクローバー」本当の意味わかる？

街中を走るクルマには、ドライバーの特性を周囲に知らせるための様々なマークが貼られています。

免許を取り立ての人がつける「若葉マーク（初心者マーク）」や、ご高齢のドライバーがつける「もみじマーク・四つ葉マーク（高齢者マーク）」はすっかりお馴染みですが、一方で青地に白い「四つ葉のクローバー」が描かれた丸いステッカーの認知度は、それらほど高くないかもしれません。

【画像】「ええぇぇ！」 これが「クローバーマーク」の正しい意味です！（44枚）

この青地に白い四つ葉のクローバーがデザインされたこの丸いステッカーは、正式名称を「身体障害者標識（身体障害者マーク）」といいます。

これは、手や足などの身体機能に障害（肢体不自由）を持つ人が運転しているクルマであることを周囲に知らせるためのマークです。

車椅子を利用している人など、手足に障害がある人でも、一定の条件を満たせば運転免許を取得し、自らクルマを運転することができます。

その場合、運転免許証の「免許の条件等」の欄には、障害の度合いに応じて「普通車はAT車に限る」「アクセル・ブレーキは手動式に限る」といった個別の条件が記載されます。

各自動車メーカーからは、足の代わりに手でアクセルやブレーキを操作できるレバーや、片手でステアリングを回せる旋回ノブなどを備えた福祉車両が販売されており、ドライバーは自身の身体の状態に合わせた装置を使用することで、安全な運転が可能となっています。

この身体障害者マークの表示については、初心者マークのように“絶対的な義務”ではありません。

道路交通法において「標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない」という努力義務とされているため、仮にマークを貼らずに運転していたとしても、反則金や違反点数などの罰則が科されることはありません。

しかし、注意しなければならないのは「周囲のドライバー」の方です。

「周囲のドライバー」注意すべき内容とは？

このマークを掲示しているクルマに対し、危険防止などのやむを得ない理由がないにもかかわらず、無理な幅寄せを行ったり、車間距離を詰めるような強引な割り込み（進路変更）をしたりすることは、道路交通法で明確に禁止されています。

これに違反した場合、「初心運転者等保護義務違反」となり、普通車であれば6000円の反則金と違反点数1点が科せられます。

広く知られる「車いすマーク」ですが、こちらは法的効力はありません［画像はイメージです］

そして似たような色のステッカーに、青地に白い車椅子が描かれた四角い「国際シンボルマーク（通称：車椅子マーク）」があります。

街中でよく見かけるこのマークは、「障害を持つ人々が利用できる建築物や施設」を示す世界共通のシンボルです。

クルマに貼られている場合は、「車椅子を利用している人が乗車している（同乗している場合も含む）」ことを周囲にアピールする目的で使われることが多くなっています。

しかし、この車椅子マークは本来、個人のクルマに貼付することを目的としたものではありません。

日本の使用管理団体である日本障害者リハビリテーション協会も、個人のクルマへの表示は本来の主旨とは異なると説明しており、「駐車禁止を免れる」「障害者専用駐車場を優先的に利用できる」といった法的な証明にはならないと呼びかけています。

また、クローバーの「身体障害者マーク」とは異なり、車椅子マークを貼ったクルマに対する幅寄せなどを直接的に取り締まる法律（保護義務）も存在しません。

とはいえ、車椅子マークを掲げたクルマには、乗降に広いスペースや時間を要する人が乗っている可能性が高いのは事実です。

クローバーマークであれ、車椅子マークであれ、これらのステッカーを見かけた際は、思いやりの心を持ち、車間距離をしっかりと空けて、ゆとりを持った優しい運転を心がけましょう。