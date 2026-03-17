¡Ú£×£Â£Ã¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÆóÅáÎ®¤Ï¾ÃÌÇ¡©Ç¦¤Ó´ó¤ë¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØÌäÂê¡×¤È¡Ö2030Ç¯´íµ¡¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÇÔÂà¤Î¾×·â¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö°æÃ¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼ºÇÔÏÀ¡×¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡££±£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆü¡Ë¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã½à¡¹·è¾¡¡Ê¥í¡¼¥ó¥Ç¥Ý¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÏÂç²ñ»Ë¾å½é¤Î¥Ù¥¹¥È£¸ÇÔÂà¡£¤½¤³¤Ç°ìµ¤¤Ë¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£±¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÎÆóÅáÎ®¡×¤Ï¼Â¤Ï£²£°£²£³Ç¯Âç²ñ¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¤È¤¤¤¦¸«²ò¤À¡££²£¸Ç¯£··î³«ºÅ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¡¢Âè£·²ó£×£Â£Ã¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤â¡¢¤â¤Ï¤äµåÃÄ¤âËÜ¿Í¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¤ÏÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÇÔÀï¤Ï¡¢Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¼°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â½Å¤¤¡££²£´Ç¯£±£±·î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤ÇÄºÅÀ¤òÆ¨¤·¡¢º£Âç²ñ¤â£×£Â£Ã¤Ç¤Ï²áµîºÇ°¤È¤Ê¤ë£¸¶¯»ß¤Þ¤ê¡£Ï¢ÇÆ¤òÁ°Äó¤ËÁÈ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¡¢´Î¿´¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤ÇÊø¤ì¤¿¸½¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄË¤¤¡£¤À¤¬¡¢µå³¦´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤è¤ê¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¼¡¤âÂçÃ«¤òÆóÅáÎ®¤Ç¤Ï¸Æ¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤À¡£
¡¡¼¡¤ÎÂçÉñÂæ¤Ï£²£¸Ç¯£··î¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç½Ð¾ì·èÄê¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¤³¦Ìîµå¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡Ê£×£Â£Ó£Ã¡Ë¤¬£²·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÎÍ½Áª¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î½Ð¾ìÏÈ¤Ï£²£·Ç¯£±£±·î³«ºÅ¤ÎÂè£´²ó¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÁè¤ï¤ì¤ë·Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤ÀËÜÂç²ñ¹Ô¤¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤â£Í£Ì£ÂÁª¼ê¤Î¸ÞÎØ»²²Ã¤âÀµ¼°·èÃå¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤Î¥í¥Ö¡¦¥Þ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥É»á¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤âµåÃÄÂ¦¤Î¾µÇ§¤äÆüÄøÌÌ¤ÎÄ´À°¤¬É¬Í×¤È¤ÎÎ©¾ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¾¤ËÆüËÜ¤¬¸ÞÎØÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢ÂçÃ«¤Î»²Àï¼«ÂÎ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï£³£´ºÐ¡£¤·¤«¤â³«ºÅ¤Ï¿¿²Æ¤Î¥·¡¼¥º¥óÃæ¤À¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Î¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤ò½êÂ°µåÃÄ¤¬ÁÇÄ¾¤ËÇ§¤á¤ë¤«¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î¸«Î©¤Æ¤Ï·è¤·¤Æ³Ú´ÑÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÂÀïÅÐÈÄ¤Î´ÉÍý¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¡¢Ä´À°´ü´Ö¡¢¸Î¾ã¥ê¥¹¥¯¡½¡½¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤è¤ê½Å¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£ÆóÅáÎ®¤Ï¡Ö½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤º¡¢»È¤¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¸ò¾Ä°Æ·ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£³£°Ç¯£³·î³«ºÅ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤ëÂè£·²ó£×£Â£Ã¤À¡£¤³¤Î»þ¡¢ÂçÃ«¤Ï£³£µºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ê¤é½½Ê¬¤ËÂè°ìÀþ¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿ÂåÉ½»ÅÍÍ¤ÎÆóÅáÎ®¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÏÃ¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤À¡£¼ÂºÝ¤ËÂçÃ«ËÜ¿Í¤Ï£²£µÇ¯£±£±·î¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ç¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÈ¿±þÅª¤Ë¤â¿ÈÂÎÅª¤Ë¤âº£¤¬¥Ô¡¼¥¯¤¢¤¿¤ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´À¹´ü¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¸å¤Ï¤½¤Î¥Ô¡¼¥¯¤ò¤É¤¦Ä¹¤¯ÊÝ¤Ä¤«¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂåÉ½Àï¤ÇÆóÅáÎ®¤ò¾åÀÑ¤ß¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÇºÇÅ¬´ÉÍý¤òÍ¥Àè¤¹¤ëÊý¸þ¤Ë·¹¤¯¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡»ö¼Â¤È¤·¤Æ¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼þÊÕ¤ä£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖÂçÃ«¤ÎÂåÉ½ÆóÅáÎ®¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤¬´°À®·Á¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±»þ¤ËºÇ½ª·Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¸«Êý¤¬¸½»þÅÀ¤ÇÀÅ¤«¤Ë¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÂÇ¼ÔÀìÇ°¤Çº£Âç²ñ¤ò½ª¤¨¡¢ÇÔÂàÄ¾¸å¤ËÂçÃ«¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤â´Þ¤á¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂåÉ½Àï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤È¤¤¤¦¤«Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¼¡¡¢½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¼«Ê¬¼«¿È¤â´Þ¤á¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¡¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Þ¤¿½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤¦¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤âÂåÉ½Æþ¤ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖÂÇ¼Ô¡¦ÂçÃ«¡×¤¬Ãæ¿´¤Ç¡ÖÅê¼ê¡¦ÂçÃ«¡×¤Þ¤ÇÇØÉé¤¦·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡½¡½¡£¤³¤¦¤·¤¿¸«²ò¤¬º£¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢£Í£Ì£Â´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤ÇÄêÀâ²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ç¤ÎÇÔÂà¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎºÃÀÞ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜÌîµå¤¬Ìµ°Õ¼±¤ËÅö¤Æ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿àÂåÉ½¤ÎËüÇ½¥«¡¼¥Éá¤ò¤â¤¦¼¡²ó¤ÏÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Èó¾ð¤Ê¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¤¿¤ÀÇÔÂà¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤òÆ±¤¸·Á¤Ç¤â¤¦»È¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØÌäÂê¡×¤È¡Ö£²£°£³£°Ç¯´íµ¡¡×¤¬Æ±»þ¤ËÇ¦¤Ó´ó¤ë¶ì¶¤Ï¡¢ÆüËÜµå³¦¤¬àÉ¹²Ï´ü¤ÎÆþ¤ê¸ýá¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤ÈÉ¾¤»¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£