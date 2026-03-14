お風呂タイムこそ美容のチャンス！ 40代を迎え、「キレイ！」「美人化が止まらない！」と評判の大沢あかねさん。3人目の育休に、ふと鏡に映った自分を見て衝撃を受け、そこから美容を始めたそう。少しずぼらで運動も苦手と話す大沢さんが、毎日必ず入るお風呂でできることはないかと思って始め、実践している「キレイになるためのお風呂習慣」を教えてくれました。

1：お風呂の前後に水を飲んで体の中からしっかり保湿

水分を吸収しやすい状態でありつつ、同時に発汗で水分を失っているのがお風呂タイムの肌。

【写真】おうちサウナ中の大沢あかねさん

「体の内側がカラカラにならないよう、しっかり水を飲んで体内から保湿します」

2：浴室をシャワーで温めてから入れば蒸気でサウナ気分が楽しめる

お風呂は意外と体が冷えることもある場所。

「私は40℃くらいのシャワーを壁や床に当て、浴室全体を温めてからお風呂へ。蒸気に包まれることで、体がじんわり温まります」

3：顔と体を洗う水は温度差をつけてうるおいをキープ

熱いお湯の方が汚れは落ちると思いきやじつは逆！

「顔は32℃くらいで洗う方が汚れが落ちるんです。私は湯船で体を温めてからぬるま湯で洗顔。さらに髪も体も洗い湯船に戻る前には乳液をつけて、うるおいをキープ！」

4：オリジナル入浴剤でマンネリを防止

「飽きないようにさまざまな入浴剤を準備。エプソムソルトに好きなアロマオイルを加えたり、食べ終わったかんきつの皮を乾かして入れたり、手づくりも楽しんでいます」

5：時間がある日はおうちサウナとよもぎ蒸し

悪いものを出すには、汗をかくのがいちばん。

「サウナスーツや自宅でできるよもぎ蒸しセットを取り寄せて、家のお風呂でたっぷり発汗。韓流ドラマを観ながらケアします」

6：湯船に入れなくても、首蒸し＆足湯は必ずする

「湯船に入れない日は、温めたタオルで首の後ろを温めたり、少し熱めのシャワーを首に当てて血行を促進。足首までひたるように熱めに足湯をするのも、冷え防止に効果的です」