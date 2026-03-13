（小玉アナウンサー）

「ここからは、天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」

（佐々木予報士）

「3月も中旬、早咲きの桜はすでに見ごろを迎えていますね。きょうのテーマはこちら」

（ウェザーニュースアプリ・桜AI開花予想）

「みなさんはAIを使って、桜の開花や満開の日を予想するサービスがあるのをご存じでしょうか？」

（佐々木予報士）

「それが、こちらの『ウェザーニュースアプリの桜 AI開花予想』というサービスなんですが、ソメイヨシノのつぼみの写真から、開花日と満開日の予想が分かるというものです」

「どのように使うのか実際に試してみました」

（佐々木予報士）

「徳島市有数の桜の名所、徳島中央公園にやってきました」

「私が今歩いている徳島城博物館の前の広場では、春にはソメイヨシノのピンクに染まります」

「今年はどんな景色を見せてくれるのでしょうか」



3月13日の時点で、つぼみはどれくらい膨らんでいるのでしょうか。

（佐々木予報士）

「たくさんつぼみがありますね、ただ近づいて見てもこれがいつ咲くのかは分かりません。早速AIに予測してもらいます」

使い方は簡単、「解析をはじめる」と書かれたボタンを押します。

つづいて、つぼみの写真を撮影。



ピントが合っていて、蕾の様子がよく分かる写真を撮影することがポイントです。

最後に撮影した場所を選ぶだけです。

（佐々木予報士）

「あっ！解析の結果が出ました、こちらのつぼみは3月25日ごろに開花するということです」



徳島市によりますと、2025年の咲き始めは3月26日ごろで、2026年の開花日を予想したAIの解析結果は、そうかけ離れたものではありませんでした。



この予測が当たるのかどうかも含めて、春が待ち遠しいですね。

（佐々木予報士）

「ということで、誰でも簡単にできるAIを使った桜の開花予想なんですが、仕組みはこうです」

「ウェザーニュースアプリの利用者から送られてくる蕾の写真を、AIが『まだ小さく硬い』から『花の軸が伸びきった』までの、7つの生長ランクに自動で判定し、開花までのおおよその日数を推定します」

「ただし、実際の開花時期はその後の天気や気温によって左右されるため、撮影地点の今後の天気と掛け合わせて予測するというものです」

「宮下さんはこのサービスどう思いますか？」

（宮下アナウンサー）

「桜の名所はたくさん情報がありますが、身近な桜がいつ咲くのか、いつ見ごろを迎えるのかを簡単に調べられるのは嬉しいですね」

（佐々木予報士）

「この開花予想は、ウェザ―ニュースのアプリから利用できます」

「満開の日も予想できるので、みなさんもお花見を楽しめるのはいつ頃か、調べてみてはいかがですか？」

（小玉アナウンサー）

「ここまでマメテンのコーナー気象予報士の佐々木さんでした」