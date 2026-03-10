【ヴィジランテ】第2期OPテーマ『CATCH!!!』アニメMVを公開！
毎週月曜、TOKYO MX、ytvほかで放送中の『ヴィジランテ』第2期、「東京スカイエッグ編」クライマックスに向け、新規映像も含めてコーイチのヴィジランテ活動の軌跡を辿る第2期OPテーマすりぃ『CATCH！！！』アニメMVが公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。
コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破している本作TVアニメシリーズのFINAL SEASON（アニメーション制作：ボンズフィルム）がついに最終回の放送を迎え、世界中で大きな盛り上がりを見せている。
そして、その ”ヒロアカ” の前日譚として『少年ジャンプ＋』で連載され、昨年4月にTVアニメ第1期が放送されたのが『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』。 ”ヒロアカ” の数年前の物語となっている本作は、ヒーローの免許を持たない非合法（イリーガル）ヒーロー《ヴィジランテ》たちの活躍を展開。主人公・コーイチをはじめとする《ヴィジランテ》たちの活躍だけでなく、 ”ヒロアカ” に登場するプロヒーローたちの若かりし頃の姿も話題に。先日、放送が終了となった「相澤学生編」も大きな反響を集めた。
そしてこのたび、いよいよ目前に迫る「東京スカイエッグ編」のクライマックスへ向けて、第2期オープニングテーマ すりぃ『CATCH！！！』を使用したアニメMVが公開された。
来週3／16（月）放送となる第24話の新規カットも使用し、これまでのコーイチのヴィジランテ活動の軌跡を辿り、成長を描いた映像となっている。
（C） 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
