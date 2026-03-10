Vシネクスト『ゴジュウジャーVSブンブンジャー』入プレはキャラクタークリアスタンド！ 新規場面カットも公開
Vシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』の入場者プレゼントが「ゴジュウVSブンブン キャラクタークリアスタンド」に決定した。また新規場面カットも到着した。
『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は指輪の力で最高最強の《ナンバーワン》を目指す物語。そして2024年2月まで放送していた、車をモチーフにした ”バクアゲ” な『爆上戦隊ブンブンジャー』が夢の共演を果たす。さらに、本作は、スーパー戦隊シリーズ50周年であり「VSシリーズ」30周年の歴史に残る記念すべき作品となる。ゴジュウジャー＆ブンブンジャーが、歴史に残る激闘を繰り広げる予定だ。
ユニバースノーワンにより並行宇宙が混ざりあい始めた世界を救うため、すべてのセンタイリングを集めたころのゴジュウジャー。そこにブンブンジャーと、かつてそれぞれの世界を守った歴戦のスーパー戦隊レッドたちも現れ、世界の崩壊を食い止めることができるのか…？ そして、光のように品行方正な人物に変わった吠は一体……。
いよいよ、3月20日（金・祝）より新宿バルト9ほか期間限定上映が始まる。
このたび、入場者プレゼントが豪華なキャラクタークリアスタンドに決定。3月20日からの1週目は、ゴジュウウルフ、ブンレッド、ボウケンレッド、ゴーカイレッド、ジュウオウイーグル、3月27日からの2週目は、ゴジュウレオン、ゴジュウティラノ、ゴジュウイーグル、ブンピンク、ブンブラック、4月3日からの3週目は、ゴジュウユニコーン、ゴジュウポーラー、ブンブルー、ブンオレンジ、ブンバイオレットが登場する。
また新たに場面カットが公開された。槍を交えるファイヤキャンドルとユニバースノーワンや、敵と戦うロボの姿が見られる。
ますます公開が楽しみになるVシネクスト『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャーVSブンブンジャー』は3月20日（金）公開。
（C）2026 東映ビデオ・東映AG・バンダイ・東映 （C）テレビ朝日・東映AG・東映
