この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【S&P500】2026年は“増えない年”？それでも資産は問題なく成長するのか

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏がYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で、「【S&P500】2026年は“増えない年”？それでも資産は問題なく成長するのか」と題した動画を公開した。鳥海氏は、2026年にS&P500が伸び悩むという架空のシナリオを設定し、株価停滞時における投資家の心構えについて解説。「結論は我慢」と述べ、短期的な変動に惑わされず市場に居続けることの重要性を説いた。



動画ではまず、実際にS&P500が約20%下落した2022年の事例を振り返った。鳥海氏は、2022年の下落要因を「コロナ禍の金融緩和によるインフレ抑制のための急激な利上げ（0%から4%台へ）」と解説。一方で、現在の株価停滞の要因は「利下げペースの鈍化」や「割高感の調整」に過ぎず、2022年ほどのハードモードではないと分析する。実際、2022年の下落を耐え抜き保有し続けた場合、2026年時点での資産評価額は約2倍（2.05倍）に成長しているという試算を示し、「短期で見るとマイナスに見えるが、長期間で見ればしっかりプラス」と強調した。



また、「株価が上がっても円高で資産が目減りするのではないか」という懸念に対しても、具体的なシミュレーションを用いて反論した。仮に1ドル154円から115円へ大幅に円高が進んだとしても、S&P500の株価成長があれば、円換算での資産は15%以上増加するという結果を提示。さらに、「本来、円高ドル安になると米国株はもっと値上がりする傾向が強い」と指摘。これはGoogleやAppleなどの構成銘柄の売上の多くが海外拠点によるものであり、ドル安によって輸出競争力や海外売上のドル換算価値が高まるためだと説明した。



鳥海氏は最後に、長期投資において為替変動は判断基準を変えるほどの要因にはならないと結論付けた。その上で、自身のリスク許容度を客観的に把握するための「暴落耐性チェックシート」を紹介し、万が一の暴落時でも「売却だけはしない」というルールの徹底を呼びかけた。