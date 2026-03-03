人気の無印良品から出ているメイクアイテムを使ったことはありますか？ 今回はESSEフレンズエディターでプチプラコスメ好きのやまみさんが愛用している、無印良品のアイシャドウパレットとアイカラー下地を紹介します。40代・50代にも使いやすいカラーです！

アラフィフ世代にもおすすめ！無印良品のアイシャドウ3選

私が愛用している無印良品のアイシャドウは4色がセットになった「アイカラー4色タイプ」と「アイカラーベース」。

お値段はお手ごろでありながら、発色やつけ心地も最高なアイテムです。順に紹介します！

1：目元を明るくキレイにしてくれる「ブラウンアイシャドウ」

最初に紹介するのは、ブラウン系の使いやすい4色がつまった「01.ゴールドブラウン」。

肌なじみがよくて目元をキレイに見せてくれます。細かいラメ入りですが、ひかえめなのでギラギラしません。

薄めに塗ればカジュアル使いもができ、普段使いからフォーマルなシーンまで幅広く使えます。流行りの色ではなく定番色が欲しい方にもおすすめの品です。

2：華やかなトレンドカラー「ピンクアイシャドウ」

次はトレンドの暖色系カラー「02.コーラル」です。

こちらも細かく上品なラメです。優しく色づくので、暖色系カラーのアイメイクに慣れていない方でもチャレンジしやすいと思います。

色が薄くてものたりないときは、重ね塗りすると鮮やかになり、わたしはその日の気分や予定に合わせて濃さを変えて楽しんでいます。

無印良品の「アイカラー4色タイプ」は、ほかにも2種類あり、暖色系の「03.スモーキーピンク」と「04.ラベンダー」があります。

3：発色と色もちがよくなる！「アイカラーベース」

無印良品「アイカラーベース」790円

最後に紹介するのは、アイシャドウの前に塗るアイカラーベース。

しっとりとした質感で、まぶたのくすみなどをナチュラルにカバーし、アイシャドウの発色をよくしてくれます。また、アイシャドウがフィットしてもちがよくなる気も。

ベースを塗るのはひと手間かかりますが、塗ると塗らないとでは印象が変わる気がするので、余裕があるときは使うようにしています。

無印良品のコスメはコスパ最強でありながら、優秀なものがそろっているので、ぜひ試してみてくださいね。

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください