リカちゃん『マリオ』と再びコラボで“ひげ”付属 ピーチ姫スタイルも発売決定
タカラトミーは3日、着せ替え人形「リカちゃん」の新商品として「スーパーマリオ」とコラボレーションしたドール２種「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」（希望小売価格：各5500円／税込）を4月18日に発売することを発表した。「リカちゃん」と「マリオ」のコラボは「スーパーマリオだいすきリカちゃん」（2023年発売）に続き2回目となる。
【写真】ヒゲ生えたリカちゃん！公開された『マリオ』コラボでピーチ姫スタイル
「スーパーマリオ リカちゃん マリオスタイル」は、「マリオ」のトレードマークである赤い帽子と青のオーバーオールのスタイルで「マリオ」のコスチュームを着たリカちゃん。「スーパースター」のバッグや“ひげのフォトプロップス”が付属し、ディスプレイはもちろん、写真を撮って楽しめる。
「スーパーマリオ リカちゃん ピーチ姫スタイル」は、「ピーチ姫」のコスチュームを着たリカちゃん。印象的な髪型や青い瞳などピーチ姫の特徴を表現しており、ドレスは、袖にダーツをいれ、スカートの中にチュールを重ねることでボリューム感のあるシルエットを実現させた。冠カチューシャや「ピーチ姫」が持っているピンクの傘が付属している。
（C）ＴＯＭＹ （C） Nintendo
