¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦à¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¥Ø¥¢á¤¬ÊÆ¹ñ¤ÇÂçÎ®¹Ô¡ÖÈ±·Á¤¬¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥å¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÎÈ±·Á¤¬£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÂçÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÊÆ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¡¡£Ô£Ï£Ä£Á£Ù¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¥¦¤ÏÆÈÆÃ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ø¥¢¡Ê¥×¥é¥Á¥Ê¥Ö¥í¥ó¥É¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¡Ë¤Ç¸ÞÎØÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¸ÞÎØÁ°¤ÎÌó£²£±Ëü¿Í¤«¤é£µ£°£°Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£Æ±»æ¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢Èà½÷¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¢¥ê¥µ¤Î¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¥Ø¥¢¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï£Ô£é£ë£Ô£ï£ë¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îà±éµ»á¤ò¥·¥§¥¢¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¡£Æ±»æ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤é¤¬Åê¹Æ¤·¤¿à¥¢¥ê¥µ¥Ø¥¢á¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥å¥¦¤Ï¼«Ëý¤ÎÈ±·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤â¤È¤â¤È£³Ç¯Á°¤Ë¥¢¥é¥¤¥°¥Þ¤Î¤·¤ÞÌÏÍÍ¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÌÚ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÌÚ¤ÎÇ¯ÎØ¤ß¤¿¤¤¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÇËèÇ¯¡¢Ç¯ÎØ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ã±¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¯ÎØ¤Î¿ô¤¬¥ê¥å¥¦¤Î»þ´Ö·Ð²á¤ÈÀ®Ä¹¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¥å¥¦¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃ´Åö¤·¤¿¥±¥ë¥·¡¼¡¦¥ß¥é¡¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈ±·Á¤Ï¡¢¤½¤Î¸Ä¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤½¤Î¤â¤Î¡×¤È¤·¡ÖÈ±·Á¤Ï¼«¿®¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¸ÄÀ¤¬»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¤½¤Î¼«¿®¤³¤½¤¬Èà½÷¤òÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£