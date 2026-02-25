¡Úµð¿Í¡ÛÄå»¡Ââ¿ÌÙþ¡Ö¤ä¤Ù¤§¤Ê¡×¡Ä¡Ö£±£±Ç¯¤Ö¤ê¡×¤¬¼¨¤¹¿·ÀïÎÏ¡ÈÂçÅö¤¿¤ê¡É¤ÎÍ½Ãû¡¡½õ¤Ã¿Í¡¢¿·¿Í¡¢Â§ËÜ¹·Âç¤¬£Ï£ÐÀï¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡µð¿Í¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï³«Ëë¤ÈÆ±»þ¤ËËÜ³Ê²½¤·¤¿¡££²£±Æü¤«¤é£²£³Æü¤Ë£³Ï¢Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦ÌÌ¡¹¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡££²£²Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¡¢£²£³Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï£²»î¹çÏ¢Â³¾¡Íø¤Ï¡¢£²£°£±£µÇ¯£³·î£´Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££±£±Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Î¹¥»Å¾å¤¬¤ê¤Î¾Ú¤·¡£Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀèÈ¯Åê¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌÀ¤ë¤¤¸÷¤¬º¹¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¶¥Áè¤ò°ìµ¤¤Ë³èÀ²½¤µ¤»¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤Ï¿·ÀïÎÏ¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ìº¸ÏÓ¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ï¡¢£²£²Æü¤ËºÇÂ®£±£´£¹¥¥í¤Ç£²²óÌµ°ÂÂÇ£³Ã¥»°¿¶¡£Ä¾µå¤ÎÊ¿¶ÑµåÂ®¤Ï£±£´£¶¡¦£¸¥¥í¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£¹ÈÇòÀï¤ò´Þ¤á¤¿¼ÂÀï£³»î¹ç¤Ç£µ²ó£°Éõ¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦»³¾ëµþÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤ÎÉ¾²Á¤âµÞ¾å¾ºÃæ¡££²£³Æü¤Ë£²²ó£²¡¿£³¤ò¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç£³Ã¥»°¿¶¡£¿ÈÄ¹£±£·£´¥»¥ó¥Á¤ÈÂçÊÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÇÂ®£±£µ£°¥¥í¤ÎÀª¤¤¤¢¤ëÄ¾µå¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¤Ä¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¬¤¤·Ú¾É¡£°ìÌö¡¢Â¾µåÃÄ¤Î£°£°£·¤¬¡ÖÅê¤²¤ë¤´¤È¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Êºå¿À¡¦ÅèÅÄ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¡Ë¤ÈÍ×·Ù²ü¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ä¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·½õ¤Ã¿Í¥È¥ê¥ª¤Ï¡¢»ÙÇÛÅª¤ÊÅêµå¤Ç¡ÈÂçÅö¤¿¤ê¡É¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿¡££²£³Æü¤Ë¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±²ó´°Á´Åêµå¡£¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤â£±²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£¶Ã¤¤Ù¤¤Ï£³¿Í¤ÎµåÂ®¤Ç¡¢³«Ëë¤Þ¤Ç£±¤«·î°Ê¾å¤¢¤ë£²·î¤Ë¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤È¥Þ¥¿¤¬£±£µ£¶¥¥í¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï£±£µ£´¥¥í¤ò·×»þ¡£ÀèÈ¯¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¹Åç¡¦´äËÜ¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤¬¤³¤Ü¤·¤¿¡Ö¤¤¤¤µå¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø¤ä¤Ù¤§¤Ê¡Ù¤Ã¤Æµå¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢°Û¼¡¸µ¤Ö¤ê¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë£Æ£ÁÀï»Î¤Î£Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡££²£²Æü¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Â§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤Ï£²²ó¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡£Æâ³¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡È¥Ó¥ó¥¿¡É¤ò»Ö´ê¤·¤Æ¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ²÷Åê¤·¡¢¹äÏÓ·òºß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÀïÎÏ°Ê³°¤Ç¤â³«ËëÅê¼êÍÎÏ¸õÊä¤Î»³ºê¡¢³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦ÅÄÃæ¾¡¢¿¹ÅÄ¤é¤¬¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÅÐÈÄ¤ÇÌµ¼ºÅÀÅêµå¡££²£±Æü¤Î£¶²ó¤«¤é¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¶Ã°Û¤Î£²£²¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÀ°È÷¤Ï¥ª¥Õ¤«¤é¤ÎÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·ÀïÎÏ¤ÎÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÅ¾¤·¤Æ¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¶¥Áè¤Ë¡£¤ï¤º¤«£³»î¹ç¤Ç³«Ëë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÁè¤¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ£µ¤Ä¤Î³°¹ñ¿ÍÏÈ¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤â³èÀ²½¤µ¤ì¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¤³¤Á¤é¤¬Çº¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤Þ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡££²£µÆü¤«¤é¤ÏÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×ºÇ½ª¥¯¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢£²£·¡¢£²£¸Æü¤Ë¤Ï´Ú¹ñµåÃÄ¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤òÍ½Äê¡£Íê¤â¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥«¥Þ¡¼¤¿¤Á¤¬¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¥°¥ó¤È²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡µð¿ÍÀèÈ¯¸õÊä¤ÎÂÐ³°»î¹çÀ®ÀÓ¡Ê¡ù¤Ï¿·²ÃÆþ¡Ë
ÅÄÃæ¾Âç
£±»î¹ç¡¡£²²ó£°°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ
À¾´ÜÍ¦ÍÛ
£²»î¹ç¡¡£µ²ó£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ
»³ºê°Ë¿¥
£±»î¹ç¡¡£²²ó£²°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ
¸Í¶¿æÆÀ¬
ÅÐÈÄ¤Ê¤·
¡ùÃÝ´ÝÏÂ¹¬
£²»î¹ç¡¡£´²ó£²°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ
¡ù¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼
£±»î¹ç¡¡£±²ó£°°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ
¡ù¥Ï¥ï¡¼¥É
£±»î¹ç¡¡£±²ó£°°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ
ÀÖÀ±Í¥»Ö
£²²ó£±°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ
¡ù»³¾ëµþÊ¿
£²»î¹ç¡¡£´²ó£²¡¿£³¡¡£²°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ
¡ù¥Þ¥¿
£±»î¹ç¡¡£±²ó£±°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ
¡ùÂ§ËÜ¹·Âç
£±»î¹ç¡¡£²²ó£°°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ
¿¹ÅÄ½ÙºÈ
£²»î¹ç¡¡£µ²ó£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ
²£Àî³®
£±²ó£±°ÂÂÇ£°¼ºÅÀ
ÀÐÀîÃ£Ìé
£³²ó£°¡¿£³¡¡£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ