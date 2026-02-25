2月25日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、トランプ政権が全世界に関税を15％まで引き上げると発表したニュースについて意見を交わした。

寺島尚正アナ「トランプ政権は日本時間昨日午後2時、日本を含む世界各国や地域を対象に10%の新たな追加関税を発動しました。アメリカ連邦最高裁判所が違法と判断した相互関税の代替措置になるといいます。

トランプ大統領は15%への関税の引き上げを表明し、新たな関税措置も示唆していて不確実性は高まっています。トランプ大統領は相互関税のこの意見をですね、判決に逆切れして新たな関税ということなんですが、この動きは森永さんはどう見てますか?」

森永康平「いやー、本当にもう振り回されているという感じですよね。

そもそも最初にかけた関税自体が『違憲である』っていう判決が出たにもかかわらず、新たに他の法的根拠で関税をかけると。その法的根拠もですね、適用できるものなのかどうかっていうのはまた分からないわけですし。

しかも違憲だとされた関税で既に払っちゃったものに関しても、今回還付をするのかどうかっていうところまでは、明示されなかったんですよ。

だからそうすると日本企業に限らずですけれども、既に払っちゃった企業たちは、払う必要がないものを払ったってことになるわけですけれども、それが還付されるのかどうか。『べき論』で言えば『されるべき』なんですけれども。

ただこれ各企業ですね、すでに提訴しているところもありますし、まだ様子見で提訴もできていないところもあったりしますから、今後これどうなるのかなと。

トランプさんはね、SNSなんか見てると今回の意見判決を利用して悪いことを企む国には『分かってるな？』みたいな脅しをかけてましたけども、いや本当に振り回されますよね」

寺島「で、この新たな関税ですが アメリカ通商法122条根拠法としていて、国際収支の大規模かつ深刻な赤字への対応を目的に大統領の権限で最大15%の関税を150日間課すことを認めています。

適用時期は不明ですが、今後税率が引き上げられる可能性があるといいます。

日米両政府は2025年の関税合意で巨額の対米投融資と引き換えに80兆85兆の自動車関税、相互関税を引き下げることで折り合いました。

だけれどもこの動きということなんですね？」

森永「そうですね。結局我々は日本人なので日米間の関税の話ばかり気にしますけれども、アメリカサイドから見るとあの短期間で、非常に多くの国とそれぞれいろんな関税の話を握ったわけです。

そんな中で今回もともとかけたものが違憲であるということで、新たな根拠法として、別のものをかけるという風になったわけですから、それぞれの国と握った合意、

それに対して新たにかけるって言って入れた関税はどういう関係性になるのか、というところがおそらくですね、綺麗に整理できてるはずがないんですよね、時間的に考えると。

となると日本もそうですが、あれと『握った話よりもむしろ税率上がってない？』みたいなことが、おそらく今後各国から非難として出てくるんじゃないかなという気はします」

寺島「確かに今言われてて、これまでの15%はその元の関税プラスこの総合関税で『トータルで15%ですよ』って言ってたのが、今度のこの122兆ぐらいになると、例えば元の関税が7%だとして新たな関税が10%かかったとすると、17%になっちゃうんですよね。『高くなるじゃないか！』ってことですね」

森永「これはおそらく各国とそれぞれ握ってるんですけれども、今みたいなことが多分各国で起きてるはずなんですよ。

『結局合意した話は何だったんだ？』ってことになっていて、おそらくですね、一個一個の国に対して『いやそうじゃないんです。これは修正します』みたいな形でやっていくと。結局なんかよく分からないことになっていくと。

しかもこれ150日間限定最長ってことですから、『それ以降は今度どうするんですか？』って話になってくるわけで、またそうすると新たな法的根拠を持ち出してやるっていうことで、イタチごっこになっていくんじゃないかなというふうに思いますし、変な話アメリカとビジネスをすることっていうのが、ある意味リスクとして捉えられる可能性がありますから、アメリカにとっても中長期的に自国の価値を棄損するような行為になっちゃってる気がしますよね」

寺島「『今は122条、次301いっちゃう？』みたいな、なんかそんなことなんですよね（笑）」

森永「そうなんですよね。なんかちょっとブレーンがどこまでちゃんと口出しできてるのかな？と。もしブレーンがやってるんだとしたら『ちょっとブレーンの質が』と思いますし、逆にブレーンがなんか言ってたとしても聞いてないんだとすると、『もはや歯止めが効かない状況なんだな』と。どちらにせよ問題だなと思います」