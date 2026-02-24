À°·Á¹ðÇò¤ÎÈþ¿Í¾åÃÒÂçÀ¸¡Ê21ºÐ¡Ë¡¢¥¤¥±¥á¥ó¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤È¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¡Ö»ä¤Ï´é¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡À°·Á¤ËÁí³Û95Ëü±ß¤òÅê¤¸¤¿¸½Ìò¾åÃÒÂçÀ¸¤Î¤Ê¤Î¤¬¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¤Ç¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥¤¥±¥á¥ó¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤Î¤·¤å¤ó¤Ú¤¤¤È¸«»ö¥«¥Ã¥×¥ëÀ®Î©¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ°·Á¤·Èþ½÷¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿¸½ºß¤Î»Ñ
¡¡ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê5¡Ù¤Ï¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ê¿¹ÅÄÅ¯Ìð¡¢Åì¥Ö¥¯¥í¡Ë¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2·î24Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿²ó¤Ç¤Ï¡¢À°·ÁÈþ½÷¤¿¤Á¤¬¿¿¼Â¤ÎÎø¤òÃµ¤¹´ë²è¡Ö¥·¥ê¥³¥ó¥º¥é¥Ö ¡ÁÀ°·Á½÷»Ò¤ÎÎøÊª¸ì¡Á¡×¤ÎºÇ½ª¾Ï¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀ°·Á¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤óÀ¸¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¨Àä¤Ê³Ð¸ç¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²áµî¤Ë¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ÎÍ§¿Í¤ä¿ÆÂ²¤«¤éÍÆ»Ñ¤Î°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¼«¿È¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î¢ÀÚ¤ê¤ò·Ð¸³¡£¡Ö¼þ¤ê¤¬°¤¯¸À¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢³°¸«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆâÌÌ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±¿Ì¿¤Î¹ðÇò¥¿¥¤¥à¡¢¤Ê¤Î¤Ï³¤¤¬¸«¤¨¤ë¿¿¤ÃÇò¤Ê¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¥â¥Î¥í¡¼¥°¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÏÀ°·Á¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤Î¤·¤å¤ó¤Ú¤¤¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿¤·¤å¤ó¤Ú¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¤Ê¤Î¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÅöÆü¤ÎÄ«¤ËÆó¿Í¤ÇÏÃ¤·¤¿ºÝ¡¢¤·¤å¤ó¤Ú¤¤¤¬ÍÆ»Ñ¤Ø¤ÎÊÐ¸«¤ä°¸ý¤ËÉé¤±¤º¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¼«Ê¬¤È°ã¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂº·É¤ÎÇ°¤òÊú¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤Ï´é¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤âÈÝÄê¤»¤º¤Ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¤·¤å¤ó¤Ú¤¤·¯¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¤é¤ÎÀ°·Á¤ò´Þ¤á¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤·¤å¤ó¤Ú¤¤¤Ï¡¢¤Ê¤Î¤È²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¤¹ç¤¨¤¿»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤Î¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÀ°·Á¤Ã¤Æ¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤È¤«¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¿·¤·¤¤¹Í¤¨Êý¤ÎÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤È¡¢¤Ê¤Î¤Á¤ã¤ó¤È¿§¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤Ê¤Î¤Î¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¸«»ö¥«¥Ã¥×¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬Êú¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î²°Éß¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡ªÀ®¸ù¡ª½÷»ÒÂçÀ¸¤ÎÈà½÷¤Ç¤¤¿¤ä¤ó¡¢¾¦¼Ò¤¬¡ª¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë½ËÊ¡¡£¤Æ¤ó¤Á¤à¤â¡Ö¤¤¤¤ÃË¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¤·¤å¤ó¤Ú¤¤¤Î´ï¤ÎÂç¤¤µ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ïµã¤¾Ð¤¤¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡Ö´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢Æó¿Í¤Ï¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¥Á¥ã¥Ú¥ë¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£