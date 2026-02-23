“幻のマスタング”が現代に甦る

アメリカのカスタムビルダー「Revology Cars」は、フォードの伝説的モデル「マスタング ボス429」を現代の最新技術で復元した「レボロジー ボス 429」を発表しました。

1964年に誕生したフォード「マスタング」は、手の届く価格と力強いスタイリング、多彩なパワートレインを武器に、若者を中心に爆発的な人気を獲得しました。「ポニーカー」という新ジャンルを築いた存在として、今なお自動車史に名を刻んでいます。

そんなマスタングの歴史の中でも、特別な存在とされるのが、1969年から1970年にかけてわずかに生産されたマスタング ボス429です。

レース参戦のために開発された大排気量V型8気筒エンジンを搭載し、そのホモロゲーション取得を目的に市販されました。

ポニーカーの枠を超え、マッスルカーとしての個性を極限まで高めたその存在は、現在では“幻のマスタング”とも称され、オリジナル車両はオークションで高額取引されるコレクターズアイテムとなっています。

こうした伝説の名を現代に蘇らせたのが、レボロジーカーズによるレボロジー ボス 429です。同社はマスタングの再生技術で高い評価を受けており、外観はオリジナルへの敬意を払いつつ、中身は現代の高性能スポーツカーとして全面的に刷新されています。

ボディは自動スポット溶接やシーム溶接ジョイント、熱硬化構造接着剤を用いた新設計のスチール製。高い剛性と精度を確保し、クラシックな外観の裏側には最新の製造技術が詰め込まれています。

心臓部には、スーパーチャージャーとインタークーラーを備えた5リッターV型8気筒ガソリンエンジンを搭載。最高出力は710馬力を発揮し、6速MTまたは10速ATと組み合わされます。

足回りは、フロントがダブルウィッシュボーン式、リアが3リンク式で、いずれもアルミ製サスペンションを採用。クラシックな見た目とは裏腹に、現代のスポーツカーとしての走行性能と快適性を兼ね備えています。

インテリアは、レザーとウッドをふんだんに用いたクラシカルな仕立てで、旧車の雰囲気と最新装備を融合させた空間に仕上げられています。

価格は39万5000ドル（日本円で約6000万円）から。2026年に予定されている生産台数50台のうち、すでに半数以上が受注済みとのことです。

レボロジー ボス 429に対して、SNSでは「カッコいい」「完成度が高い」「見てみたい」「楽しそう」といった称賛の声が多数寄せられています。

一方で、「めちゃいいけど高い」といった価格に対する反応もあり、その特別な存在感がうかがえます。

半世紀以上の時を超えて蘇った伝説のマスタング。クラシックと最新技術を融合させたこの一台は、世界中のクルマ好きの心を強く惹きつけているようです。