10.7万回再生されているのは、交通事故に遭いひどいケガを負った子猫が必死に生きようともがく様子。見守った視聴者からは「注射とリハビリ頑張ったね」「回復できて本当に良かった」と喜びのコメントが集まっています。

【動画：『ひき逃げ』に遭いひどい怪我をしていた子猫→治療とリハビリを続けた結果…「すごい」「涙が溢れた」胸が熱くなる光景】

大ケガを負った子猫を緊急保護

TikTokアカウント「ちゃちゃまる」に投稿されたのは、交通事故でケガを負った子猫が治療とリハビリをがんばる姿。悲しいことにひき逃げに遭ってしまったようで、保護された当初は瀕死の状態だったといいます。

診断結果は、右肩の骨折。すぐには治らないほどの大ケガのため、しばらくは痛みに耐える日々だったといいます。ミルクを飲んでいてもひっくり返ってしまうなど、ただ生きるだけでも精一杯だったようです。

起き上がれるまでに回復

倒れては起こしてあげる。その繰り返しで過ごしていた子猫ですが、痛みに耐えながらも懸命にリハビリに励んだそう。思うように動かない体でじりじりと進もうとする姿からは、生きようとする必死な思いが伝わるほどだったとか。

病院での注射とリハビリの結果、子猫は自力で起き上がれるようになったとのこと。飼い主さんが子猫を「ちゃちゃまる」と名付け、お部屋を用意してあげると、よく眠るようになりみるみる回復したのだそうです。

甘えん坊な「おうちの子」に

ちゃちゃまるくんはいたずらをしたり、仰向けになってのびのびしたりできるほど元気に成長。たくさんお世話をしてもらったからか、飼い主さんのおなかや背中にのるのが大好きな甘えん坊の猫ちゃんになったそうです。

今はたくさんの保護猫たちに囲まれて、幸せに暮らしているとのこと。大変な事故を乗り越えたちゃちゃまるくんには、たくさんのハッピーが待っていることでしょう。おいしいごはんをたくさん食べて、たくさん遊んでくださいね！

ちゃちゃまるくんのリハビリを見守った視聴者からは、「君が幸せになる事が一番の恩返しだよ」「元気で長生きしてね」「これからはたくさん楽しい事あるよ」など、たくさんのエールが届いていました。

TikTokアカウント「ちゃちゃまる」には、13匹の保護猫たちが楽しく暮らす様子や、保護猫活動をする飼い主さんが猫たちを守る様子も投稿されていますよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ちゃちゃまる」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。