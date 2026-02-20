場内騒然の犬乱入　選手が「良くない」と苦言を呈したハプニング　飼い主が明かした“経緯”「朝からいつもより泣いていた」【冬季五輪】

犬に追走され、恐怖を覚えたというハジッチ(C)Getty Images

前代未聞の騒動の内幕が見えてきた。現地時間2月18日に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のクロスカントリースキー女子団体スプリントフリー予選で、大型犬がレース場に乱入。選手たちとともにフィニッシュラインを切る事態となった。

レース終盤の思わぬ乱入だった。19位クロアチアのテナ・ハジッチ（クロアチア）をどこからともなく現れた大型犬が背後から追走。両選手と並ぶようにフィニッシュ。さらに、その後も放置されると、今度は26位のコンスタンティナ・ハラランピドゥ（ギリシャ）を追いかけるようにしてふたたびゴール。直後には記念撮影に応じるような律儀な行動もみせて周囲をあ然とさせた。

選手たちにとっても予期せぬ“ライバル”だった。背後から追われる形となったハジッチは、ドイツ紙『Bild』などの取材に対して「激しいレース展開のせいで、初めて見た瞬間は自分が幻覚を見ているのかと思った」と告白。さらに疲弊する中で「狼かとも思った」という彼女は「あまりに大きかったから、かまれたらどうしようと思って怖かった」と語り、乱入を止められなかった運営に苦言を呈している。

「そもそも犬がコースに入ってくるのは良くないと思う。私はメダル争いをしていたわけではないから落ち着いていたけど、もしも、あれがメダルの懸かった決勝で起きていたら、選手たちは危険なことになってしまう」