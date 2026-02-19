チロルチョコ「小さくなった」声に“公式”が言及 画像添え「ずっとサイズ変わってません！！」、ファン安心「スッキリしました！」
菓子メーカー・チロルチョコが19日、公式Xを更新。チロルチョコの“サイズ”について言及した。
【画像】“公式”が公開した2種の「チロルチョコ（ミルク）」ショット
投稿で「定期的に『チロルチョコが小さくなった』とのご意見を見かけるのですが、声を大にして言いたいです」と書き出し、「＼ずっとサイズ変わってません！！／」ときっぱりつづった。
続けて「袋商品等に入っている小さいサイズと、一粒から買える大きいサイズ（バーコード入り）があり、これらを混同されていると推察します」と説明し、「ご承知おきください」と呼びかけた。
この投稿を受けSNSでは「公式さんの直々の回答、スッキリしました！」「これ、多くの方が知らなくなっているんだと思います」「サイズが変わってないって聞いて安心しました。これからもずっと、みんなに愛される存在でいてください」「クッキーは昭和の頃に比べ、箱は小さくなり、中身も合わせて小さくなり、箱を振るとぎっしり詰まっていたものがスカスカ（泣 それに比べるとチロルチョコは優秀」などと、納得の声とエールが寄せられた。
