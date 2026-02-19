フリーアナウンサーの細谷翠（35）が19日までに自身のインスタグラムを更新し、第2子妊娠を発表。来月から産休に入ることを報告した。

「いつもご覧いただき ありがとうございます この春家族が増えることになりました」と第2子妊娠を報告。「第二子の出産のため来月からしばしお休みをいただきます」と記した。

「お腹がだいぶふっくらしてきて寝返りも辛い今日この頃ですが 第一子妊娠時と大きく違うのはどう頑張っても重い物を持たない生活が不可能であること（米袋10キロ超）（しかも暴れる）（2歳児絶賛イヤイヤ期）（ギャン泣き）」とつづった。

「しかしそんな過酷な母体でも今の所元気に成長してくれているのは第二子ならではの逞しさ？！そして母は多分第一子の時よりマイナートラブルもあまりなく今の所元気です…」とした。

「今月のレギュラーのお仕事もあと数回。元気に駆け抜けられるように頑張ります〜！」と記し、「#ちょっと人口増やしてくる」と添えた。

細谷アナは2013年にNHK水戸放送局契約キャスターとなり、2015年に秋田テレビに移籍。2019年からはNHKの専属キャスターとなる。現在、「ニュースウオッチ9 」「NHK手話ニュース845 」のニュースリーダーなどを務めている。

2023年10月下旬に長男を出産している。