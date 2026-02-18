宇都宮市内のトレーディングカードの販売店で、人気アニメの偽物のトレーディングカードを買い取らせて商標権を侵害したとして１７日、鹿沼市に住む会社員の男が警察に逮捕されました。

警察が押収したトレーディングカード。

人気アニメ「ワンピース」のカードで、警察はこのうちの２枚を偽物と特定しました。

商標法違反の疑いで逮捕されたのは、鹿沼市鳥居跡町に住む会社員、安西皐太郎容疑者３５歳です。

宇都宮東警察署によりますと安西容疑者は２０２５年３月と６月に宇都宮市東簗瀬のカードショップで、偽物のトレーディングカード２枚を買い取らせ、商標権を侵害した疑いが持たれています。

この２枚は人気キャラクターがそれぞれデザインされたもので合わせて８万円で譲渡されていました。

その後、手触りや色の濃淡が本物と違うことに気付いた店員が「偽物のカードを買い取ってしまった」と警察に相談したということです。

警察は、安西容疑者がカードを売る際に提示した身分証明書の情報から犯行を特定し、調べに対し安西容疑者は、「偽物だとは思わなかった」と容疑を否認しています。

また安西容疑者の自宅や県内のほかの店舗でも偽物とみられるカードが確認されていて警察はおよそ３０枚を押収しました。

警察は余罪があるとみて入手経路などを捜査しています。