¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¶¶ËÜ´ÄÆà¤È±§³ÀÈþÎ¤¤Î²¼ÉÊ¤ÊÀú¤ê¤¢¤¤¤¬¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¥ä¥ó¥¡¼¤È¥Ñ¥ê¥Ô¥»¥ì¥Ö¤ÎÂÐ·è¤¬Èá»´¤¹¤®¤¿
¡¡¥É¥é¥ÞÀ©ºî¿Ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà vs. ±§³ÀÈþÎ¤¡×¤È¤¤¤¦°Û¿§¤ÎÂÐ·è¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Âè5ÏÃ¤Ë¡¢TBS¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿±§³ÀÈþÎ¤±é¤¸¤ë¿·¥¥ã¥é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡10Âå¤Îº¢¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤À¤Ã¤¿ÅÄ¾å¸Ð²»ÇÈ¡Ê¤¿¤¬¤ß¡¦¤³¤È¤Ï¡¿¶¶ËÜ¡Ë¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤È¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÁÔÀä¤Ê»ö¸Î¤ËÁø¤¦¡£¿ÆÍ§¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸Ð²»ÇÈ¤Ï°å»Õ¡¦ÃæÅÄ·¼²ð¡Ê¸þ°æÍý¡Ë¤Î·üÌ¿¤Ê¼ê½Ñ¤Ë¤è¤êÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¸Ð²»ÇÈ¤Ï²¸¿Í¡¦ÃæÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¤ÆÌÔÊÙ¶¯¡£¤½¤ì¤«¤é13Ç¯¡¢Ç¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤·¤Æ¡Ö³°²Ê¼ê½Ñ¡×¤È¡Ö·ì´ÉÆâ¼£ÎÅ¡×¤ÎÎ¾Êý¤¬¤Ç¤¤ëÀ¨ÏÓ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃæÅÄ¤«¤éÅìµþ¤ÎÂçÉÂ±¡¤Ë¸Æ¤Ó´ó¤»¤é¤ì¡¢¼þ°Ï¤È¾×ÆÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â´µ¼Ô¤ÎÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£¸µTBS¥¢¥Ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥¥ã¥é¤Ç½éÅÐ¾ì
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ø¥ä¥ó¥É¥¯¡ª¡Ù¤Î»ëÄ°Î¨¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¿´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤ÏÀ¤ÂÓ8.1¡ó¡¦¸Ä¿Í5.0¡ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤â¡¢Âè2ÏÃ¤ÇÀ¤ÂÓ6.1¡ó¡¦¸Ä¿Í3.6¡ó¤ÈµÞÍî¡£Âè3ÏÃ¤ÏÀ¤ÂÓ6.1¡ó¡¦¸Ä¿Í3.6¡ó¡¢Âè4ÏÃ¤ÏÀ¤ÂÓ6.0¡ó¡¦¸Ä¿Í3.8¡ó¤È°ÂÄê¤·¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Âè5ÏÃ¤ÇÀ¤ÂÓ5.0¡ó¡¦¸Ä¿Í2.9¡ó¤È¤Þ¤¿²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ç¤â¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤Ï71.8Ëü¤È¡¢¿Íµ¤¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë100Ëü¤Ë¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢»ëÄ°Î¨¤¬¤µ¤é¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Âè5ÏÃ¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢±§³À±é¤¸¤ë¥Ñ¥ê¥Ô¤Î¥»¥ì¥Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡¦´äºêº»Íå¡£¼Â²È¤¬ ¡ÈÂÀ¤¤¡É ¤¿¤á¡¢¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ä¹âµé¥°¥ë¥á¤Î¼Ì¿¿¤òÉÑÈË¤ËSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¥é¥¥é¤Ê»äÀ¸³è¤¬¥¦¥±¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô12Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¸Ð²»ÇÈ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¥¥ã¥é¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö1000Ç¯¤Ë1¿Í¤Î°ïºà¡×¤ÈÀ¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¶¶ËÜ´ÄÆà¤È¡¢TBS¤¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥Ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿±§³ÀÈþÎ¤¤Î±éµ»ÂÐ·è¤Ç¤¢¤ê¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¥ª¥é¥ª¥é¥ä¥ó¥¡¼ vs. ¥¥é¥¥é¥»¥ì¥Ö¤ÎÈþ½÷ÂÐ·è¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ï¤º¡Ä¡Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°¤¤°ÕÌ£¤Ç ¡ÈÄÁ½ÃÂÐ·è¡É ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ç¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ã¤Á¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê²ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÉÊ¤Î¤Ê¤¤Àú¤ê¤¢¤¤¤ò¤¹¤ë¥ä¥ó¥¡¼¤È¥Ñ¥ê¥Ô¥»¥ì¥Ö
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¸Ð²»ÇÈ¤È¥Ñ¥ê¥Ô¥»¥ì¥Öº»Íå¤Ï²¿ÅÙ¤â¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º½éÂÐÌÌ¡£º»Íå¤¬»ý»²¤·¤¿¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤òÓÌ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¸Ð²»ÇÈ¤¬¡Ö¤½¤ìÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡¤³¤³»Å»ö¾ì¤Ã¤¹¤è¡©¡×¡Ö»Å»ö¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤·¤ç¡£Ì¿ÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤ó¤¹¤«¤é¡×¤ÈÆÍ¤Ã¤«¤«¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤Èº»Íå¤Ï¡¢¡Ö¡ØÌ¿ÍÂ¤«¤ë¡Ù¤È¤«¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡¡¤¦¤ó¤¦¤ó¡¢°å¼Ô¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡×¤È¡¢¸Ð²»ÇÈ¤ò¤ª¤Á¤ç¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÊÖ¤¹¤Î¤À¡£
¡¡¼¡¤Ï¡¢º»Íå¤¬¸Ð²»ÇÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤´¤¯¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦³Ê¹¥¤·¤Ê¤¤¤È¶¯¤¬¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤Ê¤ó¤«·òµ¤¡Á¡£¤¦¤Õ¤Õ¡×¤ÈÀú¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸Ð²»ÇÈ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥Ã¤È´ù¤òÃ¡¤¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æº»Íå¤Ë¥á¥ó¥Á¤òÀÚ¤ë¤È¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Î»Ä¤ê½Á¤ò¤º¤º¤Ã¤È°û¤ß´³¤·¤Æ¡¢º»Íå¤ò¸«²¼¤í¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¦¤Ø¤§¡ª¡×¤È¥²¥Ã¥×¤Î¤è¤¦¤ÊÅÇÂ©¤òÏ³¤é¤·¤ÆÄ©È¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¸Ð²»ÇÈ¤¬¤º¤Ã¤È´µ¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÊò¤ì¤¿º»Íå¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÇËèÆü³Ú¤·¤¤¡©¡¡¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¡¢¤¼¡Á¤ó¤Ö»Å»ö¤ËÃí¤¤¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Ê¡Á¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¸Ð²»ÇÈ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤Î¡¢¥°¥ë¥á¤À¤Î¤Ë»þ´Ö»È¤¦¤Û¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤È±þÀï¤¹¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¤É¤Á¤é¤Ë¤â´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤º¶¦´¶Àæ·ÃÑ¤Þ¤Ç
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¤È¥Ñ¥ê¥Ô¥»¥ì¥Ö¤Ë¤è¤ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÉÊ¤Î¤Ê¤¤Àú¤ê¹çÀï¡Ä¡Ä¡£½¹¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡¡¸Ð²»ÇÈ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¥ã¥é¤À¤«¤é¤â¤È¤â¤È²¼ÉÊ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥»¥ì¥Ö¤Ç¾åÉÊ¤Ê¤Ï¤º¤Îº»Íå¤Ï¡¢¿Í´ÖÀ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯²¼ÉÊ¡£
¡¡¥Ù¥¯¥È¥ë¤Ï¿¿µÕ¤ÇÎ¾¶ËÃ¼¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Á¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÉÊ¤Î¤Ê¤µ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë ¡È²¼ÉÊ¤Ê½÷¡É ¤ÎÆóÂçÄÁ½Ã¤¬Áè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£¤É¤Á¤é¤Ë¤â´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â±þ±ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¶¦´¶Àæ·ÃÑ¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æñ¤·¤¤¼ê½Ñ¤ò2¿Í¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤â¾Ð´é¤ÇÂè5ÏÃ¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÅâÆÍ¤ËÍ§¾ð¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬²êÀ¸¤¨¤¿Å¸³«¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÂ²ò¥·¡¼¥ó¤â´¶Æ°¤ÏÇö¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½º£ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè6ÏÃ¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤Ëº»Íå¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¿ÍÊªÁê´Ø¿Þ¤Ë¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÆÅÐ¾ì¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤½¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¸Ð²»ÇÈ¤È¤ÏÏÂ²òºÑ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¼ÉÊ¤ÊÀú¤ê¤¢¤¤¥·¡¼¥ó¤¬¤â¤¦½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºæ²°ÂçÃÏ
Îø°¦¤ò¥í¥¸¥«¥ë¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÎø°¦¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦Îø°¦¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡£¡ØÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡¢¡Ø¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø½µ´©½÷ÀPRIME¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥³¥¯¥Ï¥¯¡Ù¡ÊÆü´©¸½Âå¡Ë¡¢¡ØÆü´©SPA!¡Ù¡Ø½÷»ÒSPA!¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤Ë¥³¥é¥à´ó¹Æ