唯一の平均年収800万円超えで

1位になった企業は？

今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い会社ランキング2025【北海道＆東北地方】」を作成した。

対象は、北海道と、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島の東北6県に本社がある企業。単体の従業員数が20人未満の企業は除外している。対象期間は、2024年4月期〜25年3月期。

早速、ランキングを確認していこう。

1位となったのは東北電力で、平均年収は832.7万円だった。今回のランキングで唯一、平均年収が800万円を超えた。本社は宮城県仙台市にある。

ランキング表を眺めてみると、従業員数の多さも目を引く。単体での従業員数は4661人（25年3月末時点）。トップ5社の中で最も多い。地域において大きな雇用力を発揮しているといえる。

25年3月期の業績は、売上高2兆6449億円（前期比6.1％減）、営業利益2803億円（同13.0％減）、純利益1828億円（同19.1％減）と、減収減益だった。一方で、平均年収は前年の779.6万円から約6.8％増となった。

2位は北海道電力だった。平均年収は794.6万円。北海道＆東北地方を代表する電力会社が、ワンツーフィニッシュとなった。

3位は東北最大手の地銀、七十七銀行で平均年収は760.2万円だった。本社は宮城県仙台市にある。

七十七銀行の前身、第七十七国立銀行は1878年に設立された。その名の通り、77番目に設立が許可された国立銀行で、現在の行名の由来になっている。

4位は宮城県仙台市に本社があるユアテック。平均年収は734.9万円だった。同社は東北電力系の電気建設会社だ。

そして5位は、北海道瓦斯で平均年収722.0万円となった。本社は北海道札幌市にある。北海道の主要都市でガスの販売、供給を行っている。

