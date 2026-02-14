大学教授になった元アイドル、きっかけは兄の急死 現在は大学院で抗老化を研究
俳優のいとうまい子が、16日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
いとうまい子 ＝テレビ朝日提供
アイドルとしてデビューし、その後は俳優として活躍したいとうは、「人に役立つことがしたい」と45歳で早稲田大学に入学し、予防医学を学び大学院にも進学。61歳の現在は研究職として、東京大学大学院で抗老化について研究を続けている。
また、昨年4月から大学教授として教壇にも立っているいとう。きっかけは、急死した兄が経営していた会社を引き継ぐことになり、社員の悩みにアドバイスできるスキルがないかと、ヒューニング学を学んだことだったという。
