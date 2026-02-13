『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』2.21地上波初放送 QuizKnock東兄弟によるクイズ企画も
『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の公開を記念し、テレビ朝日系にて昨年の大ヒット作『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』が、2月21日18時30分から地上波初放送される。
映画ドラえもん45周年記念作品として制作された本作は、“絵の中の世界”が舞台。ドラえもんたちが“絵の世界”に飛び込み、そこで出会った不思議な少女・クレアらとともに幻の宝石をめぐって時空を超えた大冒険を繰り広げる…という完全オリジナルストーリーだ。
監督は、『映画ドラえもん のび太の新・魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜』（2007年）を手がけた寺本幸代。鈴鹿央士、藤本美貴、サンドウィッチマンら豪華ゲスト声優たちが登場するほか、あいみょんが書き下ろした主題歌「スケッチ」、挿入歌「君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを！」が物語をドラマチックに盛り上げる。
この地上波初放送では、データ放送と連動したクイズ＆プレゼント企画『QuizKnock東兄弟からの挑戦状！海底鬼岩城クイズ』を実施。
新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』の宣伝アンバサダーに決定したQuizKnockの“ドラえもん大好き兄弟”東問＆東言が考案したクイズを出題。正解するとポイントが加算されていき、高得点をゲットすると、「川崎市 藤子・F・不二雄ミュージアム 複製原画 大長編ドラえもん『のび太の海底鬼岩城』」をはじめとした豪華プレゼントが総勢300名に当たるチャンスが獲得できる。
また、2月21日放送当日には、なんと全5問のうち4問のクイズを事前公開。放送までに答えを考えておくことができる。残りの1問はオンエア内で出題される。
それぞれのクイズの詳しい解説については、本作のテレビ放送終了後に「ドラえもん／藤子・F・不二雄公式Youtubeチャンネル」にて、東兄弟が出演する解説動画を公開する予定だ。
あす2月14日17時からのテレビアニメ『ドラえもん』レギュラー放送は、『ハッピーバレンタイン大作戦』と『ばっ金箱』の2本立てでおくる。
そして、最新映画の公開を記念して、映画にちなんだ過去エピソードの無料配信も決定。2月14日の放送終了後から3月1日まで、『TVer』『ABEMA』にて実施される。
さらに、映画公開を記念して「『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』公開記念！ドラえもん傑作選」の放送も決定。映画の大きな要素でもある、海や冒険にちなんだエピソードを2月21日から3週連続で届ける。
テレビアニメ『ドラえもん』は、テレビ朝日系にて毎週土曜17時放送。『映画ドラえもん のび太の絵世界物語』は、テレビ朝日系にて2月21日18時30分放送。『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、2月27日より公開。
