【Let’s Make Your Day ～笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー～】 開催期間：2月18日～3月17日

タリーズコーヒージャパンは、「トムとジェリー」とコラボレーションした「Let’s Make Your Day ～笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー～」を、2月18日より3月17日まで実施する。

タリーズとワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもとで行なわれているコラボレーション。第7回目となる今回のコラボでは、「Let’s Make Your Day ～笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー～」と題してドリンク2種、フード2種、グッズ8点が展開される。

各アイテムには、一部描き下ろしイラストを含む「トムとジェリー」がふんだんにデザインされているのでファン必見の出来栄え。本稿では、コラボ商品の発売に先駆けてメディア向けの試食会が実施されたので、そのフォトレポートをお届けする。

□「Let’s Make Your Day ～笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー～」特設ページ

「トムとジェリー」らしくアメリカンなコラボドリンク＆フードが美味しい！

今回のコラボは、桜がモチーフだった過去のコラボと異なり、アメリカンな雰囲気に刷新。そのため展開されるドリンクもフードも同作出身地でもある“アメリカらしさ”を感じるものとなっている。イメージカラーは「同作といえばチーズ」と思わせるような華やかな黄色。ドリンクもフードもカップ・包装共にトムとジェリーがふんだんにデザインされて可愛らしく仕上げられている。

「Let’s Make Your Day ～笑顔のきっかけは、トムとジェリーと一杯のコーヒー～」のグルメ。展開されるのはドリンク2種とフード2種

コラボメニューを1点でも注文すると「トムとジェリー」デザインのショッパーがもらえる

展開ドリンクは、アメリカの定番サンドイッチ「PB&J（ピーナッツバター＆ジェリー）」をモチーフにした「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」（750円、HOT/ICED、Tallのみ）と、まろやかな甘みのロイヤルミルクティーに果肉感のあるストロベリーソースをトッピングした「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」（750円、HOT/ICED、Tallのみ）の2種。

どちらも「上のホイップ部分をスプーンで味わうのがオススメ」とのことだった。ラスクも付いているのでホイップをつけてお菓子として食べるのもよかった。

左「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」（750円、HOT/ICED、Tallのみ）、右「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」（750円、HOT/ICED、Tallのみ）

トムとジェリーがふんだんにデザインされた可愛らしいカップで提供される

ラスクにホイップを付けて食べるのがオススメ

「さくさくラスクのピーナッツバターラテ」は、ピーナッツバターソースのほどよい塩味とコクを味わえるに加えて、下のカフェラテ部分がエスプレッソとマッチした香り高いものとなっているため、飲み進めると塩味と香ばしさの変化も楽しめる。試飲では半分くらい飲んだところでホイップを混ぜてみたのだが、まろやかさが増して一種の味変をして満喫した。

ピーナッツバターソースのほどよい塩味とコクに加えて、カフェラテの香ばしさも楽しめる

「＆TEA さくさくラスクのストロベリーロイヤルミルクティー」は、タリーズのロイヤルミルクティーらしく体的に甘さ控えめで飲みやすい。しかしながら、トッピングのベリーソースが濃厚で、酸味と果肉で普段とは異なる味わいを楽しめる。個人的には上のホイップ部分を食べたときに、甘味と酸味のバランスがよいため「美味しいショートケーキを食べているような気分」を味わえた。こちらも途中でホイップを混ぜてみたところ、まろやかさがさらに増して1杯で2度おいしかった。

全体的にほどよい甘さでベリーソースの酸味とよく合う

展開フードは、チーズとポークカツレツ、ラタトゥイユを挟んだサンドイッチ「トムとジェリー パニーニ風カツサンド ～チーズ＆ラタトゥイユ～」（495円）と、濃厚なチーズフレーバーとカリカリ食感を楽しめる「トムとジェリー チーズ味カリカリスティック」（320円）の2点。

「トムとジェリー パニーニ風カツサンド ～チーズ＆ラタトゥイユ～」（495円）と「トムとジェリー チーズ味カリカリスティック」（320円）

「トムとジェリー パニーニ風カツサンド ～チーズ＆ラタトゥイユ～」は、ラタトゥイユには野菜もしっかりと入っているのに加えて、ポークカツレツも厚みがありながら柔らかい。お昼時に1つ丸ごと食べると夜まで頑張れそうな印象を受けた。お店では温めもお願いできるそうなので、是非温めて食べてほしい。

「トムとジェリー チーズ味カリカリスティック」は、「トムとジェリー」らしくチーズ味のスナック。チーズの味には穴あきチーズの「エメンタール」が使われており、同作とのコラボらしい味わいを楽しめる。

「トムとジェリー パニーニ風カツサンド ～チーズ＆ラタトゥイユ～」は是非温めてから食べてほしい。お店では温めをお願いできる

パッケージのチーズになったトムたちが可愛らしい

プラス料金でドリンクホルダーにもなる「ミニトート」orふわふわ尻尾つき「アクリルチャーム」もらえる！ 期間別グッズ

コラボ期間中には追加料金を支払うと、ドリンクホルダーにもなるミニトートバッグ「トムとジェリー ミニトート」（＋880円）と、コーヒーを淹れるトムとふわふわのしっぽがセットになったチャーム「トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」（＋990円）がもらえる。期間は2回に分けられており、第1弾が「トムとジェリー ミニトート」（2月18日～）、第2弾が「トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」（2月25日～）となっている。

「トムとジェリー ミニトート」（＋880円、2月18日～）、「トムとジェリー アクリルチャーム（コーヒーサーブ）」（＋990円、2月25日～）

カフェ店員になった「トムとジェリー」のキャラクターたちが激カワ！ コラボグッズ8点展開

今回のコラボではグッズも8点展開。「トムとジェリー」のキャラクターたちがカフェ店員になったような姿などがデザインされている。どれも非常に可愛らしいデザインなので、是非チェックしてみてほしい。特に、マグキャップはホイップにダイブした姿がデザインされていて愛らしい。

なお、一部グッズはタリーズ公式オンラインストアで既に販売が開始されている。

□タリーズ公式オンラインストア

展開グッズ一覧

「トムとジェリー デイリーサコッシュ」（3,620円）

内側には総柄プリントが施されている

左「トムとジェリー キャリーボトル」（3,850円）、右「ベアフル(R) なりきりトムとジェリー」（2,400円/1個）

上「トムとジェリー マグキャップ（ホイップへダイブ）」（1,890円）、下「トムとジェリー タリーズカード＆シリコンポケットシール」（1,700円～）

「シングルサーブ マイルド101（8P箱）」（1,760円）

「シングルサーブ マイルド101（2Pチャームポーチ入）」（1,390円）

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s26)