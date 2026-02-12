「金融機関は本当にくだらない業界」元社員が暴露する組織の腐敗と構造的欠陥
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
モハP氏が自身のYouTubeチャンネルで「【企業経営】いろんなところにいるダメ経営者！サラリーマン経営者、創業社長、他」を公開した。動画では、自身が過去に勤務した金融機関や投資家としての経験に基づき、日本企業にはびこる「ダメ経営者」の実態を暴露。ゴマすりだけで出世するサラリーマンの実情や、ガバナンスが機能していない組織構造に対して、強い懸念と怒りを露わにした。
動画の冒頭、モハP氏は視聴者からの「もっとひどい経営者の話をしてほしい」という要望に応える形で本テーマを取り上げたと説明。まず日本企業のサラリーマン経営者について、「見えている範囲が非常に狭く、上司にゴマをするだけの人が大半だ」と指摘した。さらに、社長の上に会長や相談役が存在する多層的な権力構造に触れ、「お伺いを立てないと何も決められない」というガバナンスの問題点を強調。フジテレビの事例なども引き合いに出しつつ、競争力を失っている日本企業の現状を解説した。
議論の核心として、モハP氏は自身が金融機関時代に目撃した衝撃的なエピソードを披露。「上司を笑わせることだけに命をかけ、部下には過酷な対応をする人物がいた」と語り、その人物の部下が過酷な環境で自殺に追い込まれた事件に言及した。それにもかかわらず、「その課長は何のお咎めもなく、うまく上司に取り入って難を逃れ、最終的に取締役まで出世した」と告白。また、社内政治と派閥争いに明け暮れる別の幹部についても触れ、「金融機関というのはそんなことばかりやっていても潰れない、本当にくだらない業界だ」と断じた。
動画の後半では、投資家としての視点からも言及。投資先の資産規模によって態度をあからさまに変えるCFOや、能力不足の息子に会社を継がせようとする創業社長の「世襲問題」を批判した。最後は「こうした失敗例を反面教師として、同じ過ちを犯さないようにしていきたい」と述べ、組織のあり方に警鐘を鳴らして動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
