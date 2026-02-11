¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û³ëÀ¾µªÌÀ º®¹çÃÄÂÎ¸«¤ÆàÃå²Ðá!¡¡2030Ç¯¸ÞÎØ¤Ø°ÕÍß¡Ö£´Ç¯¸å¤Ï57ºÐ¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Îà¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá³ëÀ¾µªÌÀ¡Ê£µ£³¡áÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤¬¡¢£²£°£³£°Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿³ëÀ¾¤Ï¡¢£±£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Æ±¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤òÊüÁ÷¤·¤¿£Ô£Â£Ó¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤ÎÆüËÜ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³èÌö¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ë£´¿ÍÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÌ³¤á¤¿Æó³¬Æ²¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤é¤ì¡Ö»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤«¤é¤¤¤¯¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¸¥§¥é¥·¡¼¤Ç¤¹¡££±£¹ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¤Æ¡¢£²Âç²ñÌÜ¤Î¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¤Ç¥á¥À¥ë¼è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¶ÛÄ¥¤·¤ÆÆ¬¤ÎÃæ¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÊÆó³¬Æ²¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤º¤ë¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³ëÀ¾¤Ï¡Ö±ÇÁü¸«¤Ê¤¬¤é¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼¡¤Î£´Ç¯¸å¡¢½Ð¤é¤ì¤¿¤È¤·¤¿¤é´¶Æ°¤¹¤ë¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë¸½Ìò¤Î·ì¤¬Áû¤¤¤À¤è¤¦¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊüÁ÷Æâ¤Ç¡Ö¼¡¤Î£´Ç¯¸å¤Ï£µ£·ºÐ¡£¤¤¤±¤Þ¤¹¤«¤Í¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È£¹ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹à¥ì¥¸¥§¥ó¥Éá¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£