ショートトラック女子500m

ミラノ・コルティナ五輪は10日、スケートショートトラックで女子500メートルなどが行われた。日本時間18時30分から始まった同種目。中継したNHK-BSから聞こえた実況の声の主に、視聴者からは驚きの声が広がっている。

夕飯時の18時台、NHK-BSのスケートショートトラック中継の実況を務めていたのはTBSの南波雅俊アナだった。元NHKアナウンサーとしても知られ、TBS転職後は朝のバラエティ番組「ラヴィット！」などで活躍する。

五輪はNHKと民放各局が「ジャパンコンソーシアム」という組織を作り、局の垣根を越えて共同で実況・中継を行っている。そのため、放送局と所属が異なるアナウンサーの実況がしばしば見られる。

中継から突如響いた実況の声にファンが続々反応。気づいたネット上の視聴者からは「え！？」「ちょっとビックリ」「あー実況、やっぱり南波アナだ」「もしやTBSのあの南波アナ?!」「みんな大好きTBS南波アナ、現在古巣のBS&フジ地上波で実況中」などの反応が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）