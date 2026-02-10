2026Ç¯¤ÎÀ¤³¦È¾Æ³ÂÎÈÎÇä³Û¡¢1Ãû¥É¥ëÅþÃ£¤Î²ÄÇ½À¤â¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ï9Æü¡¢2026Ç¯¤ÎÀ¤³¦È¾Æ³ÂÎÈÎÇä³Û¤¬1Ãû¥É¥ë¡ÊÌó157Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¹¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤ÏÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥Ð¡¼¥È¤ÎÊóÆ»¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñÈ¾Æ³ÂÎ¹©¶È²ñ¡ÊSIA¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤Ç¡¢25Ç¯¤ÎÈÎÇä³Û¤¬Á°Ç¯Èæ25¡¥6¡óÁý¤Î7917²¯¥É¥ë¡ÊÌó124Ãû2969²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤·¡¢26Ç¯¤Ï1Ãû¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
À¤³¦¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¢¤é¤æ¤ë·ÐºÑ¥»¥¯¥¿¡¼¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¥Á¥Ã¥×¤ÎÅý¹ç³ÈÂç¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤Ï¶È³¦ÀìÌç²È¤ÎÅö½é¤ÎÍ½Â¬¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÁá¤¯ÅþÍè¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
È¾Æ³ÂÎÇä¾å¹â¤ÎµÞÁý¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ç¤Ë¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤±¿··¿¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ø¤ÎµðÂç¤Ê¼ûÍ×¤À¡£¤³¤Î¼ûÍ×¤Ë¤è¤êÈ¾Æ³ÂÎ¶È³¦¤ÏÀ®Ä¹Í½Â¬¤ò¾å²ó¤ë¶ÈÀÓ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
À½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÃæ±û½èÍýÁõÃÖ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¥í¥¸¥Ã¥¯¥Á¥Ã¥×¤ÎÇä¾å¹â¤¬Æ±40¡óÁý¤È¤¤¤¦ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ3019²¯¥É¥ë¡ÊÌó47Ãû3983²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤¬¥Ç¡¼¥¿¤òÊÝÂ¸¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥á¥â¥êÈ¾Æ³ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤âÆ±ÍÍ¤ËÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢Çä¾å¹â¤ÏÆ±35¡óÁý¤Î2231²¯¥É¥ë¡ÊÌó35Ãû267²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶È³¦¤Ë¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¹¥ÉÔ¶·¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¼þ´üÅª¤ÊÀ¼Á¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·SIA¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥Õ¥¡¡¼ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¶È³¦¤ÇÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Â¾¤Î¶È³¦¤Ç¤âÈôÌöÅª¤ÊÍø±×¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÅÍ×¤ÊÀïÎ¬Åª»º¶È¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤Ãû¸õ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë