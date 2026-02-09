¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°ºÇ¿·ºî¡Ø¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¿·±ÇÁü¤¬ÊÆ¸ø³« ¨¡ Îó¼Ö¤È¼«Æ°¼Ö¤¬¾×ÆÍ¡¢·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤â
¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°´ÆÆÄºÇ¿·ºî¡Ø¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È±ÇÁü¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñÌ±Åª¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Ü¥¦¥ë¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£
¤â¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤³¤Î±§Ãè¤Ç¡È¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤é¡£¤â¤·Ã¯¤«¤¬¤½¤ì¤ò¼¨¤·¡¢¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¤È¤·¤¿¤é¨¡¨¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡Ê³«¼¨¤ÎÆü¡Ë¡×¤Ø¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÌ¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡Ê1977¡Ë¡ØE.T.¡Ù¡Ê1982¡Ë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢SF¡ß°ÛÀ±¿Í±Ç²è¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ï¡Ø±§ÃèÀïÁè¡Ù¡Ê2005¡Ë°ÊÍè¡£¥×¥í¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÆæ¤Î¥Ùー¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Ï½é¸ø³«¤Î±ÇÁü¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÊüÁ÷¤òÃæÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£Ä¹¤é¤¯µ¡Ì©¾ðÊó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢À¯ÉÜ»ñÎÁ¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶¼Ç÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¨¡¨¡¡£Êª¸ì¤Î¥ー¥ïー¥É¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤¢¤ë¡È³«¼¨¡Ê¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡Ë¡É¤À¡£¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ª¥³¥Êー±é¤¸¤ëÃË¤Ï¡¢ÃÏµå³°À¸Ì¿ÂÎ¤ÎÈëÌ©¤òÁ´À¤³¦¤ËË½Ïª¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷À¤Ï¤½¤ÎÃË¤Ë¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï¿Í´Ö¤Ê¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£ÊÖÅú¤Ï¡Ö¥Îー¡×¤À¡£¡Ö°ÛÀ±¿Í¤Ï¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¿ÍÎà¤Ë¤Ï¿¿¼Â¤òÃÎ¤ë¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¡×¡£°ÊÁ°¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ë¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥¯¥ë¤¬ÆÍÇ¡¸½¤ì¡¢¾¯½÷¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¼¯¤¬½Ð¸½¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤é¤«¤Î°ÛÊÑ¤¬À¤³¦µ¬ÌÏ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÁ´À¤³¦¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò³«¼¨¤¹¤ë¡£°ìÀÆ¤Ë¡×¡£
º£²ó¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢Áö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤È¼«Æ°¼Ö¤¬·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¨¥ß¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥È±é¤¸¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¥ª¥³¥Êー±é¤¸¤ëÃË¤¬¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ä¡¢Ææ¤á¤¤¤¿¼Â¸³¡¢¤½¤·¤ÆÇËÌÇ¤Îµ¤ÇÛ¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤é¤·¤¤¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë±é½Ð¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð±é¼Ô¤Ï¡Ê2023¡Ë¤Î¥¨¥ß¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡¢¡Ø¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¥º¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Î¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ª¥³¥Êー¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¡¢¡ÖÍýÁÛ¤Î¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ê2024¡Ë¤Î¥¤¥ô¡¦¥Ò¥åー¥½¥ó¡¢¡Ø¥·¥ó¥·¥ó/SING SING¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¥³ー¥ë¥Þ¥ó¡¦¥É¥ß¥ó¥´¡£¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¼«¿È¤Î¸¶°Æ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡Ø±§ÃèÀïÁè¡Ù¤ä¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñー¥¯¡Ù¡Ê1993¡Ë¤Ê¤É¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥³ー¥×¤¬µÓËÜ¤ò¼¹É®¤·¤¿¡£²»³Ú¤ÏÌ¾¾¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡£
±Ç²è¡Ø¥Ç¥£¥¹¥¯¥íー¥¸¥ãー¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ï2026Ç¯²Æ¡¢ÆüËÜ¸ø³«Í½Äê¡£ÇÛµë¤ÏÅìÊõÅìÏÂ¡£