グラビアオーディション「ミスEXMAX！2024」「ミスFLASH2025」の2冠に輝いた現役グラビアアイドルの丸山りささんは、3歳で英語のペーパーバックを何冊も暗唱し、小学4年生で英検2級に合格した。小学生時代にIQ157を記録し、幼少期は天才キッズとしてテレビ番組などメディアに多数出演した経歴を持つ。

名古屋の偏差値72の進学校に進んだ丸山さんだが、高校1年生の頃から謎の痛みに襲われ続けた。実は10万人に1人の難病にかかっていたのだ。難病発見に役立ったのは水着での撮影会だったという。一体どういうことなのか話を聞いた。（全3回の2回目／3回目に続く）



高1で謎の頭痛に悩まされ、医者は「全然脳が動いていない」と…

――高校の頃は体の不調で勉強ができなくなったそうですね。

丸山りささん（以下、丸山） 高校1年生ごろから眠気に突然襲われるようになったんです。ずっと頭を締め付けられるような感覚もあって、頭が痛くて、痛くて。それから勉強にもなかなか集中できなくて、高校の成績も落ちていきました。

原因がわからなかったので「私、もしかしたらお年寄りみたいに認知症が始まったのかもしれない」と心配になってきて。だんだんと怖くなって、東京の精神科に行きました。

――わざわざ東京の精神科に行ったんですか？

丸山 高齢の方が認知症防止のために行くメンタルクリニックが東京にあって、そこに行きました。

――頭は痛いけれど、脳が原因ではなく、完全に精神的なものだと思っていたわけですね。

丸山 最初は鬱病なのかと疑っていたんです。そのメンタルクリニックで脳波を見た時に、「全然脳が動いていない」と言われて。それで治療をしてもらうんですが、全然痛みが治らないんです。

仕方がないからそのまま勉強するんですけど、進学校なので試験も難しくて、普通に東大の2次試験レベルの問題が出てくるんです。しかも学校の単位を1つでも落としたら留年なんです。

うちの学年にはいなかったんですけど、1学年5人留年してる学年とかもあって。高校で留年とかあんまりないじゃないですか。そういう心配があったから、勉強せざるを得ない状況でなんとか勉強してたんです。

「ろれつが回らない」「スマホを落とす」“10万人に1人の難病”が発覚した経緯

――長年、丸山さんを苦しめた痛みの原因はいつわかったんですか？

丸山 大学時代にSNSで声をかけられて、撮影会モデルのアルバイトをするようになったんですが、そこで原因がわかりました。

――撮影会で？

丸山 ある時、銭湯で撮影会があったんです。それまでの撮影会は私服で参加していたんですが、銭湯だったので初めて水着を着ての撮影会でした。

お風呂には実際にお湯が張られていて、8時間あった撮影会のうち4時間くらいはお風呂に入っていたんです。撮影会が終わって、お湯から出るとろれつが回らないし、手に持ったスマホをめちゃくちゃ落とすんです。

――その症状は危ないですね。

丸山 もしかしたら脳梗塞かもしれないと思って。それで病院に行って、脳を検査してもらったんです。そこで脳動静脈奇形という、10万人に1人の難病だと診断されました。脳の中で動脈と静脈が異常につながってしまっている状態です。

今までCTは撮ったことはあったんですが、そのときは発見されなくて。MRIで見つかったんです。

――自分を今まで苦しめていたものがついにわかった時は、どんな思いがわきましたか。

丸山 最初に病名を言われた時はびっくりしすぎて、言葉が出なかったです。今まで勉強ですごい苦労してました。毎日頭が痛くて、もう集中力もなくなって。その原因が病気だったとわかって「仕方がなかったんだ」と自分の中で納得しました。

手術後にイヤホンをしたら頭がズキン、ズキンと痛み始め…

――難病ということなので、手術自体も大変そうです。

丸山 手術自体すごく難しいそうで、最初に行った地元の市民病院では「今までやったことがない手術だから責任が持てない」と断られました。

私は幸いにも知り合いのお医者さんから、名医として知られている、兵庫医科大学病院の吉村紳一先生を紹介していただきました。

カテーテルを使っての治療で、太ももや腕からカテーテルを通して治療するんですが、1000人に1人は亡くなってしまうような難しい手術なんです。運良くその手術も成功しました。その後も放射線治療をして、今はほぼ治っています。

――手術後は今まで悩みの種だった頭の締め付けられる感じはなくなったんですか？

丸山 全くなくなりました。代わりに、手術の際に脳にコイルを入れたからか、電磁波を感じやすくなりました。手術後にイヤホンをしたんですが、そしたら頭がズキン、ズキンと痛み始めたんです。

最近はちょっと収まってきたんですが、ワイヤレスイヤホンだったりイヤホンはすごく苦手になりました。スマホも長時間触っていると頭が痛くなります。

――昨年、インタビューでご自身の病気について明かしていました。記事掲載後、どんな反響がありましたか？

丸山 私の記事を見て、同じ病気の方が撮影会にお手紙を持って会いに来てくれたんです。その方は私よりも後遺症が残ってしまったようですが、「病気があっても、困難があっても一生懸命頑張っている姿に勇気をもらった」と伝えてくれました。

普段、人前では元気ではない日も元気なふりをしてしまうことが多いので、病気のことはずっと話さないようにしていました。でも、勇気を出して発信して良かったなと思っています。

それと同時に、例があまりないような珍しい病気なので、病院での話や検査方法など、今後も少しでも情報発信できたらいいなと思っています。

「胸が大きいのがすごくコンプレックスだった」グラビアアイドルの道に進んだ理由

――結果的に水着撮影の仕事をしたことで、難病だとわかったのですから人生はわからないですね。しかも、丸山さんはグラビアアイドルの道を進むことになります。先ほど芸能の仕事には興味がなかったと話してましたが、なぜですか？

丸山 撮影会を始めたら、すごくたくさんの人に見つけてもらえたんです。もともと小学生くらいから胸が大きいのがすごくコンプレックスだったんです。

でも撮影会では大きな胸も、ぶりっ子だと言われる部分も全部長所として見てもらえたんです。それが楽しくて、この仕事は向いているかもと思っていました。

その後、撮影会に行く途中で竹下通りをたまたま歩いていたら、芸能事務所4社に声をかけられました。ただ私は自信のない人間なので、その場でやるかやらないかの判断がなかなかできないんです。

そうした中で1人の方から「今、オーディションをやっていて、締切はもう数日前に終わっているんだけれど、今出ると決めたら出られるよ」と言われて、それで覚悟を決めて「やります」と言って、エントリーしたんです。それがグランプリを取った「ミスEXMAX！2024」です。

