第２子妊娠中のタレントでモデルのラブリが、赤ちゃんの性別を発表した。

２日までにインスタグラムで「お待たせしました、先ほどＹｏｕＴｕｂｅが公開 今週の回は、性別発表させていただきました さてさて、どちらでしょう」とつづり、「その他７ヶ月らしい心境や、エコー写真、愛用の母子手帳などです。ぜひご覧ください」と手帳ケースを手にした姿をアップ。

そしてＹｏｕＴｕｂｅでは「言っちゃうからね。はい、今回私の元に来てくれたのは女の子です」と報告。「もうシンプルに嬉しかった。米倉家、女チームじゃんってなりました」と明かし、「娘も女の子だったらままごとできるから、ままごと一緒にしたいみたいな言ってくれて。私はの本当にどちらでもいいなって思ってて、男の子のママっていうのも経験してみたいし、でも女の子たちと一緒に生活していくってことも楽しいんじゃないかなと思ってて」などと心境を語った。

ラブリはファッション誌「ＪＪ」の元専属モデルで、タレントやアーティストなどマルチに活躍。プライベートでは２０１９年１１月に映像作家の米倉強太氏と結婚し、２０年５月に第１子女児を出産し、昨年１１月には第２子を妊娠していることを明かした。弟は「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ ｆｒｏｍ ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ」の白濱亜嵐。

この投稿には「姉妹って絶対かわいい」「賑（にぎ）やかになりそうですね」「楽しみにしています」などの声が寄せられている。

実業家としても活動するラブリ。別の投稿では「コラボレーションジュエリーを発表させていただくことになりました」とふっくらしたおなかのモデル姿も公開していた。