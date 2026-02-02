誰もが憧れた映画『プラダを着た悪魔』（2006）20年ぶり待望の続編『プラダを着た悪魔2』より、新予告編映像がUS公開された。アン・ハサウェイ、メリル・ストリープ、エミリー・ブロント、スタンリー・トゥッチが奇妙な形で再会している。

前作では、ファッション誌「ランウェイ」で働くことになったアンドレアが、完璧主義のカリスマ編集長ミランダのもとで揉まれながら成長していく姿が描かれた。華やかな業界の眩しさと、その裏側にある仕事の過酷さ。キャリアと人生の選択を、等身大かつ華やかに描いた。20年ぶりとなる続編で、メインキャラクターたちが揃って帰ってくる。

すっかり洗練された大人の女性となったアンドレアは、かつての鬼編集長ミランダと緊張の再会。しかしミランダは「失礼だけど、どちら様？」と覚えていない。右腕ナイジェルに「あなた知り合い？私会ったことある？」と相変わらずだ。

「アンディ・サックスです。アンドレアです」と改めて自己紹介すると、ナイジェルは「エミリーのところの」とフォロー。「そうなの？」と、ミランダは覚えていない様子だ。

煌びやかなファッション業界で、再び行動を共にするアンドレアとミランダ。そこに、広告業界で出世したエミリーとの予期せぬ再会も訪れる。

「私、幻覚見てる？」と突然の対面にエミリー。ミランダは「あなたも知り合いなの？」と、とことん記憶にない様子だ。「『ランウェイ』で一緒でした」とエミリーが伝えると、ミランダは「そうなの？私いた？」とトボケ続けている。

監督にデヴィッド・フランケル、脚本に アライン・ブロッシュ・マッケンナが続投。『プラダを着た悪魔2』は2026年5月1日、日米同時公開。