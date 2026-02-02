この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ごちゃごちゃ言われるNHKの討論番組には、行くまいぞ！行くまいぞ！」高市早苗総理になりきった茂木健一郎氏、コメディ狂言を熱演

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「このあたりに住む、大和の国の内閣総理大臣（ #高市早苗 ）でござる。いろいろごちゃごちゃ言われるNHKの討論番組には、行くまいぞ、行くまいぞ。」と題した動画を公開。高市早苗首相を彷彿とさせる人物に扮し、説明の場を避ける政治家の姿勢を、狂言風の一人芝居でコメディにした。



動画で茂木氏は「大和の国の内閣総理大臣」として登場し、「隣の国の統一教会の方々に私が色々支持を受けていたことが文書でバレたでござる」と、今の状況を狂言の口調で語り始める。



討論番組に出席すればこの問題を追及されるのは必至な中、立ち会い演説で手を強く引かれたことで「持病のリューマチが悪化した」ので医師の診断を理由に番組を欠席するのは狂言の流れ。野党から「『敵前逃亡だとか色々言われるかもしれないが』」と非難されることを承知の上で、説明責任が問われる場を意図的に避ける決断に至る過程をコミカルに演じきった。



さらに、都合の悪い討論会には「『行くまいぞ、行くまいぞ』」と繰り返し欠席の意思を固める一方、地方での演説会や海外の要人との会談には「『行くぞ、行くぞ』」と意欲を示す対照的な姿を披露。動画の最後では茂木氏本人として、視聴者に「『投票には行きましょうね』」と呼びかけ、有権者としての主体的な行動を促して締めくくった。