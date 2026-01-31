先天性の疾患・軟骨無形成症で身長115cmの後藤仁美さん。平均より身長が低く、四肢が短い特徴を持つこの障害は約2万人に1人の確率で発症し、日本国内には約6000人の当事者がいるという。

後藤さんはその小さな体を活かし、モデルや俳優、さらにはドラマーとして東京2020パラリンピックの閉会式にも登場するなど、活躍の場を広げている。そして一昨年には第1子を出産し、現在は子育てに奔走中だ。

身長115センチのモデル・後藤仁美さん ©松本輝一／文藝春秋

今の身長は小学校1年生くらい

――今日のお洋服、すごくお似合いです。

後藤仁美さん（以下、後藤） ありがとうございます。なかなかサイズが合うものがないので、夫に既製品をお直ししてもらっています。

――先天性の軟骨無形成症の影響で平均よりも身長が低いということで。

後藤 でも、単純にキッズサイズを買えばいいというわけでもなくて。私は115cmなので身長だけでいえば小学校1年生くらいなんですけど、胴体は大人と同じくらいなのに手足が短いので、既製品をそのまま着るのは難しいんです。

「軟骨無形成症」は、成長軟骨という、本当は骨に置き換わるはずだった軟骨に異常が生じたことで骨の成長がうまくいかず、低身長になる疾患です。とくに手足が短かかったりお尻が突き出ていたりするのが特徴です。

――後藤さんがお腹にいる時から軟骨無形成症についてわかっていたんですか。

後藤 はっきりした病名まではわからなかったみたいですけど、なんらかの障害で小さめの子かもしれない、とは聞いていたそうです。

――小さめで生まれたという以外は健康体で？

後藤 軟骨無形成症の合併症で水頭症気味と指摘されたのと、肺も小さくて弱かったみたいで、2歳くらいまでは入退院を繰り返していたそうです。首が据わったり、座れるようになったりするのも遅くて、歩けるようになったのは2歳を過ぎてからだったと聞いています。

――ご自身の障害について理解したのはいつ頃ですか。

障害者手帳の存在すら知らなかった

後藤 実は大人になるまで自分の障害に対してそこまで興味がなかったというか、両親もあんまり教えてくれなくて。

――そうなんですね。

後藤 両親は、「障害があるから周りの子とは違うんだよ」という風には私を育てなくて。とにかくずっと、「小さいそのまんまで可愛いんだよ」と言われて育ってきたんです。

だから私も、「自分は障害だからこうなんだ」みたいに思わずに過ごせてきたのかなって。

――ご両親の中で子育てのモットーみたいなものがあった？

後藤 はっきり聞いたことはないですけど、親から「障害のあるかわいそうな子」みたいに扱われたことは一度もないですね。

障害者手帳もずっと持ってたと思うんですけど、学生になって1人で出歩くようになってはじめて親から手帳をもらってその存在を知ったくらいで（笑）。

ただ、「障害」という括りではなく、自分は人とは違うな、というのはわりと小さい時から感じていましたね。

思春期にみんなとの差が開いた

――はじめて周囲との違いを感じたのはどんな時でしたか。

後藤 幼稚園の時からうすうす「自分は皆よりちっちゃいな」とは思っていましたが、はっきり違うなと感じたのは小学生の頃でした。「他の子は手足が長くてすらっとしているのに、私は違う。どうしてだろう？」と不思議に感じていたんです。

脚が太くて短いので、自分は太っていると思っていました。小さいことより先に体型の違いに気が付いて、それを気にしていたと思います。

あと、軟骨無形成症は、思春期に急に背が伸びるということがないので、そのへんでさらに皆との差が開いて、より違いが際立ったかなと。

――ちなみに後藤さんの身長はいつ頃止まったんですか。

後藤 いつだろうなぁ。今115cmである程度止まったと思うんですけど、じわじわゆっくり大人まで伸びていた気がします。

成人の軟骨無形成症の平均は、男性が130cmで女性が124cmくらいなんで、私は同じ障害の人の中でも小さい方なんですよ。

小学生のとき「手術はしない」と決めた

――軟骨無形成症の治療はあるんですか。

後藤 私の時代は、成長ホルモンと骨延長手術が主流で、今周りにいる同じ障害の子も、治療を受けた子の方が多いですね。

――後藤さんも治療をされて？

後藤 私は何もしなかったんです。小学生の時、近しい間柄のおばさんから「骨延長っていうのをしてる子が多いみたいだけど、ひとちゃんはしないの？」って言われてはじめてその存在を知って。「え、骨延長？？」ってなりました。

――「受けてみたい！」とはならなかった？

後藤 両親に聞いてみたら、「1年くらい学校を休んで入院して、ちょっとずつ骨を伸ばすんだけど、痛いよ」って言われて。

正直、そのときは体が痛いとか不便で仕方ないみたいな思いもなかったし、友だちや先生と1年も離れなきゃいけないのに、伸びても10センチくらいということだったんで、だったら自分はいいや、と判断しました。

――小学生の時の自分の判断は間違ってなかった？

後藤 そうですね。治療自体は成長期にしか受けられないんですけど、「あの時受けておけばよかった」って後悔したことはないです。

自分の体型を生かすのも殺すのも自分

――平均よりも身長が低いことで、体重のコントロールが必要だったりしますか？

後藤 私は大人の一人前も食べられないというのもあるんですけど、小さい分、重くなると腰とか足に負担がかかりやすいので、気をつけてはいますね。

あとは、歩き方とか姿勢も、小さい頃から気にしています。

――気にするきっかけがあったのでしょうか。

後藤 同じ年代のお友だちと一緒に歩いている時、ふとショーウィンドウに映った自分を見て、「なんて自分は不恰好なんだろう」と思ったことがあって。

で、小学校の時ぐらいからファッションにも興味を持ち始めていて、皆と同じ服が着れなかったりするけど、「自分の体型を生かすのも殺すのも自分だな」と悟ったといいますか（笑）。

「自分は何なんだろう？」「そんなに変なのかな？」

――歩き方と姿勢に気をつけているということですが、具体的には？

後藤 軟骨無形成症は脚が短いだけでなく曲がっているので、バランスを取るために横に揺れながらノシノシって感じで歩くようになってしまいがちなんです。

私はそれが嫌だったので、小学生の時から「ちょっと歩き方変じゃないか見てて」と親にお願いして、自分なりに補正していきました。

小さい体は変えられないけど、自分の努力で少しでも変えられるところは変えようとしていたんです。

――周囲の目が気になっていたところもありますか。

後藤 小さい頃からジロジロ見られることはずっとあったので、「なんで見られてるのかな？」ってすごい気になっていて。特に視線が気になりだしたのは、小中学生ぐらいからかな。

周囲の視線から、「自分はただ小さいだけじゃないんだ」っていうのを実感して。でも、親からは「こういう障害だよ」とかって説明をされるわけでもなかったし、自分の中で模索というか、「自分は何なんだろう？」「そんなに変なのかな？」って、小さい頃からずっと考えていたんです。

おばあさんから「かわいいねえ。いくつ？」

――街なかで何か聞かれることもあった？

後藤 嫌な感じで何か言われることはあんまりなかったですね。

今でもよくあるのは、おじいさんおばあさんから、「かわいいねえ。いくつ？」って聞かれたりします。

嘘もつきたくないし、正直に答えて相手の方が気を悪くするのも申し訳ないので、「えへへ〜」って返してます（笑）。

――そうなんですね。

後藤 そうすると、「あれ、この子、照れてるのかな？」とかって言われることもあるんですけど（笑）。

――小さい時から周囲との違いを感じていたということですが、どんなシーンで「違い」を感じることが多かったですか。

後藤 「なんで皆より私はできないのかな？」と思うことが多くて。今思えば、他の子に比べて足の長さが半分くらいしかなくて、そもそも歩幅が違うから、歩いても走っても周りより遅いに決まってるんですけど。で、腕も短いから、皆と同じような動きもできなくて。

ただ当時は、自分の体のことをちゃんと認識できてない部分もあったんです。

撮影＝松本輝一／文藝春秋

