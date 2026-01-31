半導体メモリの価格が高騰しているにも関わらず、アップルは「iPhone 18」の価格を据え置くと報じられています。

著名アナリストのミンチー・クオ氏によれば、2026年は半導体メモリのDRAMが不足することにより、スマートフォン製造への悪影響が予測されています。アップルの場合、2026年第2四半期にはチップの価格が2025年と比べて10〜25％上昇すると予測されています。

しかし、クオ氏は「アップルは市場の混乱を逆手に取り、チップを確保し、コストを吸収することで、より多くの市場シェアを獲得する。彼らは後で、サービス部門で利益を回収するだろう」と予測しているのです。

つまり、アップルはiPhone 18の値上げを可能な限り回避し、その価格を「iPhone 17」と同水準にするというのです。

Appleは過去にも部品コストを吸収し、iPhoneの価格を据え置いてきました。たとえば、iPhone 17の標準モデルは値上げされず、799ドル（約12万円※）に据え置かれました。その一方、「iPhone 17 Pro」は最低ストレージ容量が256GBになったため、開始価格が100ドル高くなりました。

※1ドル＝約153円で換算（2026年1月29日現在）

日本では円安の影響で、海外で製造されるガジェットの価格が急上昇しています。せめてiPhone 18の標準モデルの価格は据え置きとなってほしいものです。

Source: ミンチー・クオ / X via MacRumors

