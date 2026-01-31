ハウスクリーニングや家事代行など、暮らしにかかわる出張・訪問サービスが依頼できるインターネット商店街「くらしのマーケット」。そんな、くらしのマーケットの“家事代行・家政婦ランキング”で全国1位の女性が愛知県にいます。

【写真を見る】高くて届かない棚には ｢紙袋｣の収納ボックス⁉ 口コミ評価は★4.98 全国1位の家政婦に学ぶ “0円収納テクニック”

家政婦の三田裕美さん。口コミ評価は、脅威の星4.98！



今回は、そんな彼女の仕事に密着。目からうろこのスゴ腕収納テク！必見です。

依頼者は“週1で家事代行を依頼”

三田さんの依頼料金は1時間6600円～（※初回のみ3900円）。この日は、数か月に1度依頼をしているという女性のお宅へ。とても綺麗なお部屋ですが…



（依頼者）

「収納が多いので収納にガチャって入れているだけ。週に1回、家事代行サービスに来ていただいて」



夫婦共働きで、家事をする余裕がないという女性。週に1度、三田さんとは別の家事代行サービスを利用し、家を綺麗に維持してもらっていると言います。

三田さんは「整え」なので…

では、なぜ定期的に三田さんに依頼をするのかというと…



（依頼者）

「三田さんは『整え』なので、中にガチャっと入れたやつを整えてくれて、自走できるようにしてくれる。片付け方を教えてもらう」

三田さんが支持されているのが『家の整え』。



以前依頼したという靴箱も、雑然と詰め込まれていた依頼前と比べるとスッキリ！

“大量の本”と“酒”を置いているキッチン下収納

今回も家のある場所を整えて欲しいそうで…



（依頼者）「キッチンの下に収納があって、レシピ本、本とアルバムがいっぱい」

（三田さん）「重さでたわんじゃっています。斜めになっているの分かりません？」

（依頼者）「本は読んでいないのが9割」

（三田さん）「結構いいい場所だったりする。9割使っていないのはもったいない！」

（依頼者）「ここはお酒関連。入りきらなくて」

（三田さん）「ここもちょっとたわんできているの分かりますか？これ怖い！大切なワイングラスが割れちゃう」



キッチン下の収納に物を大量に入れた結果、棚がたわんでしまう危険な状態に。

スペースを有効活用 配置替えで「整える」

というわけで、キッチン下収納の整え開始です。



（依頼者）「左の段ボールが処分で、右が誰かにあげる」

（三田さん）「アルバムは2階に置ける場所があれば、そういう所に移動するとか」



キッチン下収納は、使用頻度が高いものを厳選しスペースを有効活用。

そして、曲がった棚板は…



（三田さん）

「逆向きにして、戻らないかもしれないですけど、万が一に備えてひっくり返しました。もしかしたら重さでまっすぐになるかもしれない。淡い願望を抱きつつ…」



重さで歪んだ棚板はひっくり返し、下には重い物、上には軽い物で配置替え。あっという間に、スッキリとしたキッチン下収納に。



（依頼者）

「ずっとここが気になっていて、きっかけがなかったので、本当に助かりました」

少しの工夫で日常のひと手間を減らす

そして、他にも整えたい場所があるそうで…



（依頼者）

「色んなだしや調味料をケースに入れていて、細かいものを取ろうとすると『出す→置く→選ぶ→取る→戻す』（と面倒）」



キッチン上部の棚にある調味料ケースが、必要なものをすぐに取りだしづらく、少し使いづらいという女性。

すると、使用頻度が高い順に調味料を並べるよう指示する三田さん。並べてもらったものを…



（三田さん）

「（90度回転）して横から見えるように。横に並んでいるから、何があるか分かる」



（依頼者）

「気づきそうなことなんですけど、言われるまで気づけない」



横置きを縦置きにするというほんの少しの工夫で、日常のちょっとしたひと手間を減らす事ができるのも三田さん流の整え術。

棚の最上段…「イスを使わないと取れない」

さらに調味料以外にも…



（依頼者）

「上にワカメとか韓国のりとか軽いものが置いてある。イスを使わないと取れない。ちょっと手間だなと思っています」



棚の最上段にある食材や調理器具を取る時に、わずかに高さが足りず毎回イスに乗るのがひと手間に。

（三田さん）

「キッチンの上の方の収納にお困りなので、仮収納ボックスを作成しようかなと」



余った紙袋で作るという“仮収納ボックス”とは一体…

大きさ自由自在 手作り“仮収納ボックス”

まずは紙袋の上部をカットし、続いて紙袋の側面を切り落します。



（三田さん）

「同じ紙袋をかけあわせてスライド。工作ですね。1つの紙袋で、幅が広すぎたものはスライドして調整。（大きい物は）狭めて、（小さい物は）広げる。高さも合わせる」

利用者さん宅の収納の大きさに合わせてオーダーメイドで作れるのが、三田式仮収納ボックス。



大きな紙袋は幅を狭めて必要なサイズのケースに。小さな紙袋も2つをかけあわせて、適切なサイズの箱を作成。

“仮収納ボックス”には取っ手もついている？

さらに、三田式仮収納ボックスにはこんなひと工夫まで。



（三田さん）

「引っ張りだせるように取っ手をつけました。取っ手の部分は元々紙袋に付いていた持ち手の部分」



紙袋の持ち手を取っ手として活用することで、イスを使わずに取れるように。

（三田さん）

「1つの行動でも日々重なると時間のロスや精神的ストレスになる。そういう所を少しずつ解消していく」



生活の中にあるちょっとしたストレスを『整え』で解消する。これが、三田さんが選ばれている理由のようです。