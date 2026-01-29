バルセロナvsコペンハーゲン 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第8節】(カンプ・ノウ)
バルセロナ 4-1(前半0-1)コペンハーゲン
<得点者>
[バ]ロベルト・レバンドフスキ(48分)、ラミネ・ヤマル(60分)、ラフィーニャ(69分)、マーカス・ラッシュフォード(85分)
[コ]V. Daðason(4分)
<警告>
[バ]ラミネ・ヤマル(38分)
[コ]マルコス ロペス(27分)、鈴木淳之介(39分)、ビルゲル メルリング(87分)、Gabriel Pereira(90分+4)
観衆:44,609人
└鈴木淳之介が敵地カンプノウで攻守に奮闘も…バルセロナがヤマル1G1Aなど逆転4発!欧州CL16強ストレートイン決定
