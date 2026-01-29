脳科学者・茂木健一郎氏が警鐘、コスパ・タイパ信仰の“罠”。人生を停滞させる「淀み」の正体とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「コスパ、タイパには全く興味ないが、「流れ」は重視するというやり方。」と題した動画を公開。昨今の「コストパフォーマンス（コスパ）」や「タイムパフォーマンス（タイパ）」を重視する風潮に「全く興味がない」「愚かだ」と一蹴し、自身が人生において最も大切にしている「流れ」という概念について持論を展開した。
動画の冒頭で茂木氏は、コスパやタイパを追求する考え方を「愚かだなとしか思わない」と述べ、自身が重視するのは物事の「流れ」であると主張する。茂木氏の言う「流れ」とは、人生や活動における「一つのリズム」であり、物事が滞りなくスムーズに進む状態を指す。具体例として、真面目な会合が終われば「パッと移動してパッと懇親するのが好き」だと語り、「そこで淀むのがすごく嫌なんです」とその感覚を説明した。
この思想は仕事の進め方にも一貫しており、「パッと仕事をしてパッと終える」ことを理想とし、「もたもたするのが嫌」だと述べる。打ち合わせをあまり好まない理由も、流れが「淀んでる」と感じることがあるからだという。茂木氏は、コスパやタイパを「セコい話」と評し、単に効率を追求することとは一線を画す。茂木氏にとって「流れ」とは、物事を淀ませず、気持ちよく次の段階へ移行するための感覚的なリズムなのである。
最後に茂木氏は「流れが悪いと、人生あまりうまくいかない」と結論づけ、物事のリズムを保つことの重要性を強調。視聴者に対し、「ちょっとそういう目で自分の人生をご覧になったらいかがかな」と問いかけ、自身の生き方を見つめ直すきっかけを提示して締めくくった。
動画の冒頭で茂木氏は、コスパやタイパを追求する考え方を「愚かだなとしか思わない」と述べ、自身が重視するのは物事の「流れ」であると主張する。茂木氏の言う「流れ」とは、人生や活動における「一つのリズム」であり、物事が滞りなくスムーズに進む状態を指す。具体例として、真面目な会合が終われば「パッと移動してパッと懇親するのが好き」だと語り、「そこで淀むのがすごく嫌なんです」とその感覚を説明した。
この思想は仕事の進め方にも一貫しており、「パッと仕事をしてパッと終える」ことを理想とし、「もたもたするのが嫌」だと述べる。打ち合わせをあまり好まない理由も、流れが「淀んでる」と感じることがあるからだという。茂木氏は、コスパやタイパを「セコい話」と評し、単に効率を追求することとは一線を画す。茂木氏にとって「流れ」とは、物事を淀ませず、気持ちよく次の段階へ移行するための感覚的なリズムなのである。
最後に茂木氏は「流れが悪いと、人生あまりうまくいかない」と結論づけ、物事のリズムを保つことの重要性を強調。視聴者に対し、「ちょっとそういう目で自分の人生をご覧になったらいかがかな」と問いかけ、自身の生き方を見つめ直すきっかけを提示して締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
脳科学者・茂木健一郎氏がギャン太郎問題に警鐘。「事実を伝えない文化」に蝕まれた日本のコンテンツ制作の構造的欠陥とは
佐賀新聞社長・中尾清一郎氏が語る選挙のリアル「中央の決定より“生身の人間”の関係が重要」独自の情勢分析を披露
茂木健一郎氏「可動域の広い知性に、今すぐ『オールイン』しよう」日本の停滞を打破する思考法を提言
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。