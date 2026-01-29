この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎氏が警鐘、コスパ・タイパ信仰の“罠”。人生を停滞させる「淀み」の正体とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「コスパ、タイパには全く興味ないが、「流れ」は重視するというやり方。」と題した動画を公開。昨今の「コストパフォーマンス（コスパ）」や「タイムパフォーマンス（タイパ）」を重視する風潮に「全く興味がない」「愚かだ」と一蹴し、自身が人生において最も大切にしている「流れ」という概念について持論を展開した。



動画の冒頭で茂木氏は、コスパやタイパを追求する考え方を「愚かだなとしか思わない」と述べ、自身が重視するのは物事の「流れ」であると主張する。茂木氏の言う「流れ」とは、人生や活動における「一つのリズム」であり、物事が滞りなくスムーズに進む状態を指す。具体例として、真面目な会合が終われば「パッと移動してパッと懇親するのが好き」だと語り、「そこで淀むのがすごく嫌なんです」とその感覚を説明した。



この思想は仕事の進め方にも一貫しており、「パッと仕事をしてパッと終える」ことを理想とし、「もたもたするのが嫌」だと述べる。打ち合わせをあまり好まない理由も、流れが「淀んでる」と感じることがあるからだという。茂木氏は、コスパやタイパを「セコい話」と評し、単に効率を追求することとは一線を画す。茂木氏にとって「流れ」とは、物事を淀ませず、気持ちよく次の段階へ移行するための感覚的なリズムなのである。



最後に茂木氏は「流れが悪いと、人生あまりうまくいかない」と結論づけ、物事のリズムを保つことの重要性を強調。視聴者に対し、「ちょっとそういう目で自分の人生をご覧になったらいかがかな」と問いかけ、自身の生き方を見つめ直すきっかけを提示して締めくくった。