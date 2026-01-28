1月25日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、サッカー日本代表のDF鈴木淳之介選手（22）のインタビューを放送。あの歴史的一戦での知られざるウラ側を激白した。

【映像】鈴木が躍進！歴史的初勝利を飾ったブラジル戦

番組では、代表OBで同じくDFとして活躍した坪井慶介が鈴木選手に徹底取材を敢行。弱冠22歳ながらどっしりとした落ち着きを見せる鈴木選手は、「充実したシーズン。サッカーが楽しい1年間だった」と2025年を振り返り、「不安もあった。やることが全部チャレンジだったので」と明かしながらも“楽しかった”と強調した。

2022年に湘南ベルマーレでプロデビューし、2025年6月に日本代表デビューを果たした鈴木選手は、同年7月にデンマークのコペンハーゲンに移籍。そして10月に行われたブラジルとの強化試合に先発出場し、代表わずか3試合目にして大活躍を見せた。

そのブラジル戦での“スタメン入り”が決まった際の心境を聞かれた鈴木選手は、「マジか！ではないですけど、“うわぁ…ほんとにやるんか”という感じでした」と吐露。周囲の反響も凄まじかったようで、「とてつもない数のメッセージがきました。返すのが面倒くさくなるくらい」と明かし、坪井も思わず苦笑していた。

（ABEMAスポーツタイム）