フジテレビ、情報漏洩行為で社員を懲戒解雇 取材情報などを競合他社に「複数回にわたって漏洩していた事実を確認」
フジテレビは28日、同局の社員（当時）による情報漏洩行為が発覚したとして、当該社員を懲戒解雇処分としたことを発表し、謝罪した。
【画像】フジテレビによる報告全文
同局は同日、「当社元社員による情報漏洩行為について」と題した文書を発表し、「再生・改革に向けたコンプライアンスに関する取り組みを進める過程で、当社社員（当時）が、在職中、当社就業規則に違反し、他の社員等が入手した取材情報及び当社の内部情報を競合他社等に複数回にわたって漏洩していた事実を確認しました」と報告した。
続けて「報道機関である当社としましては、本件について重大な事案であると受け止め、当該社員を2026年1月23日付で懲戒解雇処分といたしました」と伝えた。
その上で「再発防止に向け、引き続き、情報管理の徹底に取り組んでまいります。視聴者や関係者の皆様に、ご迷惑をお掛けいたしましたこと、お詫び申し上げます」と謝罪した。
