±ÝÌÚ½ßÌï¡¢²Öß·¹áºÚ¡¢½ïÊý·ÃÈþ¤¬¸ì¤ë¡ª¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤¬¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¤Ë¶Á¤¯¥ï¥±
¡Ö¤è¤ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×¡Ê¸×¾óÍª¿ÎÌò¡¦±ÝÌÚ½ßÌï¤µ¤ó¡Ë
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤ËÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡Ê¤·¤á¤Ä¤«¤¤¤æ¤¦¡Ë Á°ÊÔ¡×¤ËÆÍÆþ¡£°ì¸«Æñ²ò¤È¤ÎÉ¾²Á¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬Âç¿Í¤Ë¶Á¤¯ÅÀ¤âÂ¿¤¤¡ª¡¡¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò3¿Í¤Î¥á¥¤¥óÀ¼Í¥¤ËÂç¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¸×¾óÍª¿Î¡Ê¤¤¤¿¤É¤ê¡¦¤æ¤¦¤¸¡ËÌò¡¦±ÝÌÚ½ßÌï¤µ¤ó¡ª
¡Ú²èÁü¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¡Ú¾¯Ç¯¤«¤éÀÄÇ¯¤Ø¡£¸×¾ó¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÌÌÇò¤¤¡Û
¡½¡½Âç¿Í¤â¥Ï¥Þ¤ë¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
±ÝÌÚ¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î´Ø·¸À¤¬¤¹¤´¤¯¶»¤Ë¶Á¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤È¤â¤ÈÍ§¿Í¤À¤Ã¤¿¸Þ¾ò¸ç¡Ê¤´¤¸¤ç¤¦¡¦¤µ¤È¤ë¡Ë¤È²ÆÌý·æ¡Ê¤²¤È¤¦¡¦¤¹¤°¤ë¡Ë¤¬Æ»¤ò¤¿¤¬¤¨¤¿ÀÚ¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì¸«¥¯¡¼¥ë¤Ë¸«¤¨¤ëÉú¹õ·Ã¡Ê¤Õ¤·¤°¤í¡¦¤á¤°¤ß¡Ë¤¬¼Â¤Ï¾ð¤Ë¸ü¤¯¤Æ¡¢¸×¾óÍª¿Î¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤¬»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ËÂç¿Í¤â¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸×¾ó¤ÎÌòºî¤ê¤Ç¡¢2´ü¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡©
±ÝÌÚ¡¡¸×¾ó¤Ã¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Î²¦Æ»¤é¤·¤¤ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¸µµ¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢Ãç´Ö¤Ë¤â°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£²ó¤Î¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×¤Ç¤Ï¤½¤ÎÁÓ¼º´¶¤ä¸ÉÆÈ´¶¡¢Ýµ¡¹¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÉÑµ¡Ê¤¹¤¯¤Ê¡Ë¤Î¤»¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Î½¹¤¤ÉôÊ¬¤ä¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤«¤éÀÄÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤Ï¡¢±é¤¸¤¬¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡ÙÂè3´ü¡Ö»àÌÇ²óÞâ Á°ÊÔ¡×2020Ç¯¤Ë¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Á´À¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¡£2023Ç¯¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¡Ö²û¶Ì¡¦¶ÌÀÞ¡¿½ÂÃ«»öÊÑ¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤ËÅö¤¿¤ëº£ºî¤Ç¤Ï¡¢ÆÃµé½Ñ»Õ¤Î²µ¹üÍ«ÂÀ¤¬»²Àï
¡½¡½¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¡£
±ÝÌÚ¡¡´Î¤È¤Ê¤ë¥ë¡¼¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²òÀâ¤âÆþ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤Ê¤É»ë³ÐÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÉÁ¤Êý¤È¤¤¤¦¤«¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥«¥Ã¥È³ä¤ê¡¢¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤âÂ¿¤¯¡¢¤è¤ê¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï½ã¿è¤Ë¶¯¤¤¿·¥¥ã¥é¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡½¡½ÃíÌÜ¤Î¿·¥¥ã¥é¤Ï¡©
±ÝÌÚ¡¡ã¸±¡Ä¾ºÈ¡Ê¤¼¤ó¤¤¤ó¡¦¤Ê¤ª¤ä¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤ËÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤½¤Î»ÄµÔ¤µ¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¡Ú»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤ÏSDGs¤Ê¡¢¤¢¤Î½Ñ¼°¡Û
¡½¡½¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
±ÝÌÚ¡¡¸½¾ì¤ÏËÍ¤è¤ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÊý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£TV¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤«¤é¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿ÀèÇÚ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÄ´¤Ù¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÇÚ¤Ð¤«¤ê¤Î¸½¾ì¤ÏºÇ¶á¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Ç¤Î±ÝÌÚÅª¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±ÝÌÚ¡¡¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ö½Ñ¹âÀì¤ÎÀèÇÚ¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤¤¤Æ´°À®ÈÇ¤òÁá¤¯¸«¤¿¤¤¤È½ã¿è¤Ë»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤Ï¼ö¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤äÇû¤ê¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£±ÝÌÚ¤µ¤ó¤Ï²¿¤«¼«¿È¤òÇû¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
±ÝÌÚ¡¡°ÜÆ°¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÅÅ¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ä¼Ö°ÜÆ°¤À¤È¿Í´Ö´Ñ»¡¤ÇÌòºî¤ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Ãß¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤ÎÃæ¤ÎÇû¤ê¤È¤¤¤¨¤ÐÇû¤ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢ÌÌÇò¤¤¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¤«¤é¡£ºîÃæ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¶¯³Ê¤Î½ÉÑµ¤Ïº£ºî¤â·òºß¡£
¸×¾ó¤Ë¤ä¤¤¤Ð¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê......¡©
¡½¡½»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤½Ñ¼°¤Ï¡©
±ÝÌÚ¡¡ºÇ¶á¤Î²Æ¤ÏËÜÅö¤Ë½ë¤¤¤«¤é¡¢²Ö¸æ¡Ê¤Ï¤Ê¤ß¡Ë¤È¤¤¤¦¼öÎî¤Î¿¢Êª¤òÁà¤ë½Ñ¼°¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£»Íµ¨¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊSDGsÅª¤Ê½Ñ¼°¤Ï»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤ÏºÇ¸å¤ËTV¥¢¥Ë¥áÂè3´ü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
±ÝÌÚ¡¡¸¶ºî¤òÀè¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤âÌ¤ÆÉ¤ÎÊý¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼þ¤ê¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥óÀ¼Í¥¤¬Â¿¤¤º£ºî¤Ç¡¢¼ã¼ê¤Ê¤¬¤éºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ë
¡ü±ÝÌÚ½ßÌï¡Ê¤¨¤Î¤¡¦¤¸¤å¤ó¤ä¡Ë
1988Ç¯10·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2014Ç¯º¢¤«¤é¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¤òÂ¿¤¯±é¤¸¤ë¡£ËÜºî¤Î¤Û¤«¡¢¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¡Ê´¥ÀÄ½¡Ìò¡Ë¡¢¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸± ²«¶â¤ÎÉ÷¡Ù¡Ê¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¡¦¥Õ¡¼¥´Ìò¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é
²Öß·¹áºÚ¡Êµ§ËÜÎ¤¹áÌò¡Ë¡ß½ïÊý·ÃÈþ¡Ê²µ¹üÍ«ÂÀ¡Ú¤ª¤Ã¤³¤Ä¡¦¤æ¤¦¤¿¡ÛÌò¡Ë"½ã°¦"¥¿¥Ã¥° ¤¬¸ì¤ë¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤³¤³¤¬¥¹¥´¤¤¡ª¡¡
¡ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Î±éµ»¤ÇºîÉÊÍý²òÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¡Û
²µ¹üÍ«ÂÀÌò¡¦½ïÊý·ÃÈþ¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤Èµ§ËÜÎ¤¹áÌò¡¦²Öß·¹áºÚ¤µ¤ó
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï2021Ç¯¸ø³«¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤«¤é¡£²Öß·¤µ¤ó¤Û¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â½ïÊý¤µ¤ó¤È¤Î¶¦±é¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡©
²Öß·¡¡½ïÊý¤µ¤ó¤È¤Ï10Âå¤Îº¢¤«¤é¤ª»Å»ö¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯¸½¾ì¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¶ÛÄ¥¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤À¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½½ïÊý¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Öß·¡¡½ïÊý¤µ¤ó¤ÏÌò¤Ø¤ÎÆþ¤ê¹þ¤ßÊý¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£²µ¹üÍ«ÂÀ¤¯¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò±Ç²è¤È¤¤¤¦¸Â¤é¤ì¤¿¼Ü¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Îºî¶È¤ò¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤È¤¤¤¦ÆÃÅùÀÊ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ïÊý¡¡±Ç²è°ìËÜ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤Þ¤ÇÃ´Åö¤·¤¿Ìò¤Ç¤â°ì¡¢Æó¤òÁè¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£À®Ä¹¤¬±³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂçÊÑ¤Êºî¶È¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½²Öß·¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ëµ§ËÜ¡Ê¤ª¤ê¤â¤È¡ËÎ¤¹á¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
½ïÊý¡¡Î¤¹á¤ò¹áºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤¹¤´¤¯¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È±é¤¸¤é¤ì¤ëÌò¼Ô¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¹áºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬¼öÎî¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«!?¡×¤È¡£
²Öß·¡¡±Ç²è¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¼öÎî¤Î»Ñ¤Ç¤·¤¿¤·¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
½ïÊý¡¡¤â¤Ã¤Èà¼öÎî´ó¤êá¤ÎÀ¼Í¥¤µ¤ó¤¬¤ä¤ë¤È......¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿Êý¤¬¤ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¹áºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬¤É¤¦±é¤¸¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ë¡Ö¥¢¥¢¥¢¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÏ¿¤Ã¤¿¤È¤¤Î±éµ»¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ......¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ´Ö¤Ç°ì»þ¡¢¡Ö²Ã¹©¤Ê¤·¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£
¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¤«¤é¡£²¹ÏÂ¤À¤Ã¤¿²µ¹ü¤¬°ìÊÑ¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¸±¤·¤¤ÌÜ¤Ä¤¤Ë¡£Î¤¹á¤Ï¸×¾ó¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬......
¡½¡½¤¢¤ì¤«¤é4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
½ïÊý¡¡¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏËèÇ¯¡Ø¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¥²¡¼¥à¤Î¤ª»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê´¶¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
²Öß·¡¡ÊÌ¤Î¸½¾ì¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ä¤¤¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½Æñ²ò¤Ê¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡£
½ïÊý¡¡¸¶ºî¤Î¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ÏÀµÄ¾¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¸½¾ì¤ÇÅ·¸µÍÍ¤¬¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤¡¡ª¡×¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤¿¡£²òÁüÅÙ¤Î¹â¤¤±éµ»¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£
¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡¢ÌÌÇò¤¤¤¾¡×¤È¡£¥¢¥Õ¥ì¥³ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Þ¤À³¨¤¬100¡óÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤½¤Î¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢´°À®¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¤¹¤Ù¤Æ¤òÆâÊñ¤·¤¿Å·¸µ¤Î±éµ»¤ËÃíÌÜ¡Û
¡½¡½°õ¾ÝÅª¤Ê¶¦±é¼Ô¤Ï¡©
½ïÊý¡¡Å·¸µ¤ò±é¤¸¤ëºç¸¶ÎÉ»Ò¡Ê¤µ¤«¤¤Ð¤é¡¦¤è¤·¤³¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤â¸¶ºî¤Ï¥»¥ê¥Õ¤ÎÂ¿¤¤¡¢ÃË¤«½÷¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ææ¤Î¿ÍÊª¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï¡Ö½ÂÃ«»öÊÑ ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡×¡ß¡Ö»àÌÇ²óÞâ Àè¹Ô¾å±Ç¡×¡Ù¤Î¥é¥¹¥È4ÉÃ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÅ·¸µ¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬´°àú¤¹¤®¤Æ¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¡Á½ÉÑµ¤Î´ï¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¤Í¡£
½ïÊý¡¡ºÇ½é¡¢²»¶Á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤â¤¦¾¯¤·Ã¸¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æºç¸¶¤µ¤ó¤¬¡ÖÅ·¸µ¤ÏÀ¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÃÎ¤ë¿ÍÊª¡£µÕ¤ËÀ¤³¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÆâÊñ¤¹¤ë¼Çµï¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
²Öß·¡¡¥«¥Ã¥³¤¤¤¤......¡ª
½ïÊý¡¡¤¿¤Ã¤¿4ÉÃ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¾ðÊóÎÌ¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢±ÝÌÚ¤äÆâÅÄ¡ÊÍºÇÏ¡£Éú¹õ·ÃÌò¡Ë¤È3¿Í¤Ç¡Ö¤ä¤Ð¤¤......¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
²Öß·¡¡Áá¤¯¸«¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤â¡ØPSYCHO¡ÝPASS ¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤Çºç¸¶¤µ¤ó¤È¤«¤±¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Ç»ä¡¢±§Ãè¤Î¥Á¥ê¡ª¡¡¾¡¤Æ¤Í¤§¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
½ïÊý¡¡¾¡¤ÁÉé¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ø·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡Ù¤Ç¤ÏÍÄ¤¤²µ¹ü¡Ê¾å¡Ë¤ÈÎ¤¹á¡Ê²¼¡Ë¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢½ã°¦¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿
¡½¡½²Öß·¤µ¤ó¤Ï¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤Ë¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²Öß·¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¡£Æ°ÂÎ»ëÎÏ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£ÂæËÜ¸«¤Æ²èÌÌ¸«¤Æ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¹¤°ÄÌ¤ê²á¤®¤Á¤ã¤¦¡£
½ïÊý¡¡»ä¤âÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤«¤é¡¢¤¿¤¤¤¬¤¤¥Ð¥È¥ë¥â¥Î¤Ë¤·¤«½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤àÀï¤¦À¼Í¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤Î»ä¤¬¸«¤Æ¤âÄ¶Â®¤¤¤Ç¤¹¡£
²Öß·¡¡Æ°¤¤¹¤®¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤Î!?¡¡±Ç²è¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡©¡×¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ïÊý¡¡¡Ö»àÌÇ²óÞâ¡×¤ÏÃ¯¤·¤â¤Ë¤Ì¤ë¤¤´¶¤¸¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¸¶ºî¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿Í¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤â²òÁüÅÙ¤¬¹â¤¤¡¢¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤½Ñ¼°¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤â......¡©
½ïÊý¡¡¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¤â½Ñ¼°¤â¡¢Î¤¹á¤Á¤ã¤ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£Æü¤Î¹áºÚ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉþ¤ÏÎ¤¹á¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥¹¥Æ¥¤Í¡ª
²Öß·¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é»ä¤â²µ¹ü¤¯¤ó°ìÂò¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Áê»×Áê°¦¡ª¡¡¤ª¤Õ¤¿Êý¤ÎÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¡ü²Öß·¹áºÚ¡Ê¤Ï¤Ê¤¶¤ï¡¦¤«¤Ê¡Ë
1989Ç¯2·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£»ÒÌò¤ò·Ð¤Æ¡¢2003Ç¯¤Î¡ØLAST EXILE¡Ù¡Ê¥Û¥ê¡¼¡¦¥Þ¥É¥»¥¤¥óÌò¡Ë¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÀ¼¤Ç¡Ø²½Êª¸ì¡Ù¡ÊÀéÀÐÉï»ÒÌò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¼çÍ×¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°
¡ü½ïÊý·ÃÈþ¡Ê¤ª¤¬¤¿¡¦¤á¤°¤ß¡Ë
1965Ç¯6·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é±é·à¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¡£¡ØÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡Ù¤ÎÂ¢ÇÏÌò¤ÇÀ¼Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡ÊÅ·²¦¤Ï¤ë¤«¡¿¥»¡¼¥é¡¼¥¦¥é¥Ì¥¹Ìò¡Ë¤Ê¤É¥Ð¥È¥ë·Ï¥¢¥Ë¥á¤ËÂ¿¿ô½Ð±é
Ⓒ³©¸«²¼¡¹/½¸±Ñ¼Ò¡¦¼ö½Ñ²öÀïÀ½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡Ⓒ2021¡Ö·à¾ìÈÇ ¼ö½Ñ²öÀï 0¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡Ⓒ³©¸«²¼¡¹/½¸±Ñ¼Ò
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Éð¾¾Í¤µ¨¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾å¾±¸ã