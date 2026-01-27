この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎氏、高市氏“核保有国”発言への批判に苦言「法的見解と事実認識を混同するな」

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「高市早苗さんの北朝鮮は『核保有国』との発言への批判は、『言葉狩り』なのか、それとも・・・」と題した動画を公開。高市氏の発言に対する批判を「くだらない言葉狩り」と断じ、その本質的な問題点を解説した。



動画で茂木氏は、高市早苗氏が民放の討論会で北朝鮮を「核保有国」と発言したことが、政府の公式見解と異なるとの批判を受けている問題に言及。この種の批判について「どうでもいい」「本当にくだらない」と一蹴した。茂木氏は、高市氏の発言が公式な記者会見ではなく、自由闊達な意見交換が求められる「討論の場」であった点を重視。その文脈において、一言一句を捉えて批判することは「言葉狩り」にすぎないと指摘した。



さらに茂木氏は、この問題の核心は「法的な見解」と「事実認識」の区別にあると説明する。日本政府は国際法上、北朝鮮を核保有国として認めていないが、「実際は持っているわけでしょう。事実上は持っている」と述べ、安全保障を議論する上では、この事実を前提にするのが当然であるとの見解を示した。東アジアの厳しい安全保障環境を語る文脈で、北朝鮮が「核兵器を持ってないフリをしてもしょうがない」と語り、現実に基づいた議論の必要性を訴えた。



茂木氏は、「『事実上の』という枕詞をつければ満点だったかもしれない」としながらも、討論の場でそこまで厳密さを求めるのは本質的ではないと主張。法的な建前と、安全保障上の現実という異なる文脈を使い分けるべきであり、今回の批判は「思考の自由を阻害する、くだらない言葉狩り」であると結論づけた。